La producción 'House of the Dragon' sigue marcando tendencia en HBO Max.

La precuela obtuvo el mayor número de vistas entre todos los lanzamientos de nuevas series, y superando el récord anterior establecido por el debut de la segunda temporada de 'Euphoria' en más del 60 por ciento.



Ahora, en medio de su auge, todas las miradas están en el actor Matt Smith, el gran protagonista de la serie.



Y aunque los sorprenda algunos, pudo no ser actor por cuenta del fútbol.

'Futbolista frustrado'

Felipe de Edimburgo vs. Matt Smith Matt Smith interpretó al consorte británico en la primera y segunda temporada de la serie 'The Crown'. Foto: AFP - Netflix

Según se ha sabido, Smith era juvenil del Leicester City, de Inglaterra.



Luego pasó al mítico Nottingham Forest, pero una lesión a sus 16 años truncó su camino.



"Recuerdo haber llorado, porque eso era todo en lo que había invertido. Realmente no había considerado actuar", dijo en una entrevista.



"Sentí que estaba tan seguro de que eso es lo que iba a hacer. Fue muy difícil para mí decirle a la gente que me había lesionado porque la parte vana de mí era como, soy eso y soy el futbolista, ya sabes, y en la escuela yo era el futbolista y de repente no era eso", concluyó.

