Los horarios de la Selección Colombia en el inicio de la eliminatoria

La Conmebol informó este lunes a sus asociaciones miembro los horarios confirmados de los partidos de la fecha 1 y 2 de las clasificatorias a las Copa Mundial de la Fifa Catar 2022 que se disputarán entre el 8 y el 13 de octubre.

La Selección Colombia enfrenta a Venezuela en la primera jornada el día 9 de octubre en Barranquilla. El partido será a las 6:30 p. m.



El día 13 de octubre visita a Chile, a las 8 p. m. hora de Chile. Es decir, 6 p. m. de Colombia.



La Conmebol aclara que están en espera del protocolo de la Fifa para partidos internacionales.



Fecha 1

Jueves 8 de octubre



​Paraguay vs Perú

6:30 p.m. (hora colombiana)

Asunción



Uruguay vs Chile

5:45 p.m. (hora colombiana)

Montevideo



Argentina vs Ecuador

7:10 p.m. (hora colombiana)

Buenos Aires

​

​Viernes 9 de octubre

Colombia vs Venezuela

​6:30 p.m.

Barranquilla​



Brasil vs Bolivia

7:30 p.m. (hora colombiana)

Sao Paulo



Fecha 2

​Martes 13 de octubre



Bolivia vs Argentina

3:00 p.m. (hora colombiana)

La Paz



Ecuador vs Uruguay

4:00 p.m. (hora colombiana)

Quito



Venezuela vs Paraguay

5:00 p.m. (hora colombiana)

Merida



Chile vs Colombia

8:00 p.m. hora local (6:00 p.m. hora de Colombia)

Santiago



Perú vs Brasil

9:15 p.m. (hora colombiana)

Lima

