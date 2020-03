Estos son los horarios confirmados de Colombia en la Copa América

La Conmebol y la Federación Colombiana de Fútbol confirmaron los horarios que tendrá la Selección nacional en los partidos de la primera fase en la Copa América que se llevará a cabo a mediados de este año.

Horarios de la Selección Colombia en

Copa América 2020



Sábado 13 de junio

Colombia vs. Ecuador

Hora: 8:00 p.m. (hora local)

Estadio: El Campín

Ciudad: Bogotá



Miércoles 17 de junio

Colombia vs. Venezuela

Hora: 8:00 p.m. (hora local)

Estadio: Pascual Guerrero

Ciudad: Cali



Domingo 21 de junio

Colombia vs. Perú

Hora: 8:00 p.m. (hora local)

Estadio: Atanasio Girardot

Ciudad: Medellín



Sábado 27 de junio

Brasil. vs. Colombia

Hora: 8:00 p.m. (hora local)

Estadio: Metropolitano

Ciudad: Barranquilla



Miércoles 1 de julio

Catar vs. Colombia

Hora: 8:00 p.m. (hora local)

Estadio: Metropolitano

Ciudad: Barranquilla

Adjunto el calendario completo de la competencia:



DEPORTES CON INFORMACIÓN DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL