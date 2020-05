Prográmese: así se jugará la próxima fecha de la Bundesliga

La Bundesliga se reiniciará el sábado 16 de mayo con la vigésimo sexta jornada, en la que el encuentro estelar será el derbi de la cuenca del Ruhr entre el Borussia Dortmund y el Schalke. Así lo informó este jueves el director de la Liga Alemana de Fútbol (DFL), Christian Seifert, después de una teleconferencia con los 36 equipos de la primera y la segunda Bundesliga.

El miércoles, las autoridades políticas habían dado luz verde para el reinicio de la temporada a puerta cerrada.



"No serán partidos normales. Seguirán marcados por la crisis del coronavirus. Sabemos que jugamos bajo observación y bajo ciertas condiciones", dijo Seifert, que llamó a respetar las reglas fijadas en el plan de higiene de la DFL para prevenir contagios.



La jornada 26, la primera tras la interrupción en marzo, se cerrará el lunes con el duelo entre el Werder Bremen y el Bayer Leverkusen. "Hemos tomado en cuenta la situación del Bremen que fue el último equipo que pudo reanudar los entrenamientos en grupo", dijo Seifert.



La última jornada deberá jugarse el último fin de semana de junio. El plan de esta vuelta a la competición contempla, según los protocolos sanitarios, hacer test regularmente a jugadores y personas cercanas a los equipos.



"Hubiera sido irresponsable plantear sin test el regreso de la temporada. La alternativa era esperar una vacuna lo que podría durar meses si no años y ningún club hubiera podido asumir esa situación económicamente", dijo el funcionario.



Seifert señaló que la experiencia de la Bundesliga puede servir de modelo para otros deportes de equipos en los que no se puede ni usar mascarillas ni mantener las distancias y también para otros oficios.



La DFL, según apuntó, compartirá su experiencia con otras organizaciones. "Podremos volver a jugar porque tenemos la suerte de vivir en un país que tiene uno de los sistemas sanitarios más modernos y más eficaces del mundo lo que, si somos honestos, muchos no veíamos así antes de esta crisis", dijo Seifert.



El director deportivo del Eintracht Fráncfort, Fredi Bobic, había dicho antes, en una entrevista difundida por el club, que el reinicio va a ser interesante porque nadie tiene una idea clara de lo que puede pasar.

La clave será, según el exinternacional alemán, que equipo encuentre su ritmo más rápidamente tras volver a jugar después de una pausa sin amistosos preparatorios y sin verdaderos entrenamientos en grupo. "La fase previa a los partidos es corta. Pueden salir resultados curiosos. Hemos dicho en broma tal vez pueda haber un 5-5", explicó.

Programación (en horario de Colombia)

Sábado 16 de mayo:

Borussia Dortmund vs. Schalke 04 (8:30 a.m.)

RB Leipzig vs. Friburgo (8:30 a.m.)

Hoffenheim vs. Hertha Berlin (8:30 a.m.)

Fortuna Dusseldörf vs. Paderborn (8:30 a.m.)

Augsburgo vs. Wolfsburgo (8:30 a.m.)

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Monchengladbach (11:30 a.m.)



Domingo 17 de mayo:

Colonia vs. Mainz 05 (8:30 a.m.)

Union Berlín vs. Bayern Munich (11:00 a.m.)



Lunes 18 de mayo

Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen (1:30 p.m.)



