Horarios confirmados de los partidos de Colombia en la eliminatoria

La Selección Colombia conoció este jueves los horarios confirmados para las fechas 3 y 4 de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022.

Colombia se medirá el 13 de noviembre a Uruguay, en Barranquilla, a las 3:30 p. m. Uruguay tendría preocupación por el horario e incluso se dijo que podría pedir un cambio, pero ya el horario fue ratificado.



Luego, Colombia enfrentará a Ecuador, en Quito, el día 17 de noviembre a las 4 p. m. hora colombiana.

Programación

12 de noviembre

Bolivia vs. Ecuador (3 p. m.)

Argentina vs. Paraguay (7 p. m.)



13 de noviembre

Colombia vs. Uruguay (3:30 p. m.

Chile vs. Perú (6 p. m.)

Brasil vs. Venezuela (7:30 p. m.)





Martes 17 de noviembre

Ecuador vs. Colombia (4 p. m.)

Venezuela vs. Chile (4 p. m.)

Uruguay vs. Brasil (6 p. m.)

Paraguay vs. Bolivia (6 p. m.)

Perú vs. Argentina (7:30 p. m.)





