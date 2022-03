La semana del 7 al 13 de marzo viene cargada de grandes partidos en el fútbol internacional. El regreso de la Champions League, el comienzo de la Copa Sudamericana y vibrantes duelos de los jugadores colombianos en el balompié del exterior se roban toda la atención. Aquí le presentamos los juegos que no se puede perder.

Champions, el plato fuerte

Luis Díaz tendrá actividad con el Liverpool.

Los partidos de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones se darán entre el martes 8 de marzo y el miércoles 9. El primer día, el Bayern Munich buscará romper el empate que selló en la ida con el RB Salzburgo, en Suiza. El juego será a las 3:00 p.m. y 'ESPN2' lo transmitirá.



A la misma hora, el Liverpool, con Luis Díaz incluido, recibirá al Inter de Milán en Anfield Road para hacer valer el 2-0 que consiguió el equipo 'red' en Italia. La transmisión del que podría ser el segundo partido de 'Lucho' en Champions está a cargo de 'ESPN'.



El miércoles, las emociones vendrán por cuenta del gran banquete de esta fase del torneo: Real Madrid vs. PSG. Tras la victoria 1-0 de los parisinos en Francia, el equipo de Lionel Messi deberá visitar el Santiago Bernabéu y certificar que es uno de los aspirantes más firmes de la competición. De no lograrlo, el puesto de Mauricio Pochettino como DT podría tambalear. Transmite 'ESPN'.



A la misma hora, el Manchester City, de Pep Guardiola, tendrá un partido de trámite contra el Sporting de Lisboa. El duelo de ida, en Portugal, terminó 5-0 a favor de los 'citizens'. Ahora, en su casa, no se espera menos que otra victoria. Transmite 'ESPN2'.

Colombianos, por la Sudamericana

Medellín y América se enfrentan en la primera fase del torneo. Foto: Dimayor - Vizzor Image

La primera fase de la Copa Sudamericana, el segundo torneo de la Conmebol, empieza este martes 8 de marzo. Por los colombianos, Medellín enfrentará al América de Cali, en el Atanasio Girardot, el miércoles, a las 7:30 p.m. Transmite 'Directv Sports'.



El jueves, el turno será para La Equidad y Junior. Los aseguradores serán locales en el duelo que empezará a las 7:30 p.m., en el estadio de Techo, en Bogotá. La transmisión del torneo es de 'Directv Sports'.

