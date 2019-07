Los partidos que vienen para el Real Madrid en su pretemporada 

El galés Gareth Bale, el portero belga Thibaut Courtois y el centrocampista colombiano James Rodríguez se quedaron fuera de la convocatoria de veinticuatro jugadores que viajan a Múnich para disputar la Audi Cup este martes y miércoles.

James Rodríguez no viaja a Múnich. El centrocampista colombiano apunta a continuar en el Real Madrid la próxima temporada. Volvió a ejercitarse con la plantilla blanca después de dos años de cesión al Bayern Múnich. El futbolista suramericano, pretendido por varios equipos, especialmente el Nápoles italiano y el Atlético

Madrid, puede ser una de las incorporaciones del plantel de Zidane, sobre todo después de la lesión de Marco Asensio.



Bale, que no termina de resolver su futuro, no entrenó este lunes con el resto de la plantilla. Se quedó en el interior de las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Valdebebas junto al serbio Luka Jovic, uno de los lesionados de la plantilla de Zinedine Zidane. El técnico francés dejó fuera de la citación al futbolista galés que a última hora rechazó ir al fútbol chino y que está pendiente de aclarar su situación en el club.



Fuera de la Audi Cup se quedó el belga Thibaut Courtois, la última lesión madridista. El portero belga sufre un esguince de grado II en el tobillo izquierdo y su presencia en el primer encuentro de LaLiga, prevista para el 17 de agosto en el estadio de Balaídos contra el Celta de Vigo, es dudosa.



Partidos del Madrid



Martes 30 de julio

Real Madrid vs. Tottenham

11 a. m.

TV: ESPN

Audi Cup.



Miércoles

Real Madrid vs. Bayern Múnich o Fenerbhace

11 a.m. (partido por el tercer puesto)

1:30 p. m. (final de la Audi Cup).



7 de agosto

Salzburgo v. Real Madrid



11 de agosto

Real Madrid vs. Roma



EFE