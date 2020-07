Cuadrado y la Juve, a sellar el título en Italia

Incapaz de ganar a la Fiorentina (0-0) este miércoles en San Siro, el Inter de Milán abrió la puerta a que la Juventus pueda proclamarse campeón este jueves, si vence en su visita al Udinese, en la 35ª jornada de la Serie A. El partido será a las 12:30 p. m. con TV de ESPN 2.

En caso de triunfo en Udine, la Juventus, de Juan Guillermo Cuadrado, aventajaría en 9 puntos al Atalanta y en 10 al Inter, cuando sólo quedarían tres jornadas para el final del campeonato.



El equipo bergamasco podría igualar a puntos con la Juventus, pero el Atalanta siempre quedaría por detrás de los turineses al tener perdido su duelo en confrontaciones directas (3-1 y 2-2).



El Inter podría haberse mantenido en la pelea por el 'Scudetto', pero los 'nerazurri' fueron incapaces de marcar a la Fiorentina, pese a que el belga Romelu Lukaku estrelló un remate en la madera en el primer tiempo y el chileno Alexis Sánchez hizo lo mismo en la segunda parte.



El DT Maurizio Sarri cree que su Juventus tiene todavía "margen para mejorar" y elogió a su pareja ofensiva formada por Cristiano y el argentino Paulo Dybala: "Los problemas de convivencia entre dos jugadores de tan alto nivel me cuesta verlos, puede haber partidos en los que no cubrimos bien el área, pero eso se compensa por la fuerza individual de dos jugadores que marcaron 51 goles entre los dos".

También fue tajante a la hora de comentar las críticas que recibe por parte de algunos medios por la falta de brillantez de su equipo. "Probablemente le caigo mal a alguien. Me interesa relativamente, porque al final las de los periodistas son opiniones. Me interesan relativamente las opiniones de la gente sobre un asunto en el que pienso saber más. Déjame ser presuntuoso, puede ser que me equivoque pero tengo todos los datos a disposición para saber más que quienes expresan una opinión. La acepto, pero me interesa relativamente",



AFP Y EFE