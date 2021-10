Agéndese para ver a los futbolistas colombianos este fin de semana

Este fin de semana los diferentes futbolistas que juegan en el mundo estarán en acción, incluidos varios integrantes de la última convocatoria de Reinaldo Rueda para enfrentar a Uruguay, Brasil y Ecuador el 7, 10 y 14 de este mes.



Esta es la agenda de los futbolistas nacionales en el exterior.



Viernes 1 de octubre



México

Juárez vs. Monterrey

9:00 p.m.

(Duván Vergara y Stefan Medina)

DirecTV Sports



Francia

Lens vs. Rems

2:00 p.m.

(Deiver Machado)

Star +



Sábado 2 de octubre



España

Osasuna vs. Rayo Vallecano

7:00 a.m.

(Radamel Falcao García e Iván Arboleda)

Star+



Italia

Torino vs. Juventus

11:00 a.m.

(Juan Guillermo Cuadrado)

ESPN y Star +



Inglaterra

Manchester United vs. Everton

6:30 a.m.

(Yerry Mina)

ESPN y Star +



Leeds United vs. Watford

9:00 a.m.

(Juan Camilo Hernández)

Star +



México

León vs. Atlético San Luis

5:00 p.m.

(William Tesillo y Jhon Duque)

Marca Claro



Chivas vs. Atlas

9:00 p.m.

(Camilo Vargas)

Marca Claro



Portugal

Porto vs. Pacos Ferreira

12:00 p.m.

(Luis Díaz y Matheus Uribe)

GolTV



Rusia

CSKA Moscú vs. Krasnodar

11:00 a.m.

(Jhon Cordoba)



Domingo 3 de octubre



España

Elche vs. Celta de Vigo

7:00 a.m.

(Johan Mojica y Celta de Vigo)



Granada vs. Sevilla

2:00 p.m.

(Carlos Bacca y Santiago Arias)

ESPN y Star+



Italia

Fiorentina vs. Napoli

11:00 a.m.

(David Ospina)

ESPN y Star+



Atalanta vs. Milan

1:45 p.m.

(Duván Zapata y Luis Muriel)

ESPN y Star+



Inglaterra

Tottenham vs. Aston Villa

8:00 a.m.

(Dávinson Sánchez)

ESPN y Star+



Alemania

FC Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt

10:30 a.m.

(Rafael Santos Borré)

ESPN y Star+



Argentina

River Plate vs. Boca Juniors

3:00 p.m.

(Rafael Carrascal, Edwin Cardona, Sebastián Villa, Frank Fabra y Jorman Campuzano)

ESPN y Star+



Brasil

Gremio vs. Sport Recife

6:30 p.m.

(Miguel Ángel Borja)



