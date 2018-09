Primer ensayo de Colombia sin Pékerman y con varios generales

El fútbol, la Selección, la vida, todo continúa. Rápidamente el trago amargo de la ida de José Pékerman como entrenador del equipo absoluto de Colombia debe quedar atrás y, este viernes, con la base de los jugadores que estuvieron en el Mundial de Rusia 2018, la Selección se enfrenta a Venezuela, en Miami (7 p. m., Caracol TV), en un amistoso que se convertirá en el primer encuentro de la era ‘después de Pékerman’.

Lo que debería ser el inicio de la preparación para la Copa América del próximo año, en Brasil, será un juego más para cumplir el calendario Fifa y, si queda tiempo, ver algunos de los 14 jugadores, entre nuevos y los que no fueron a la Copa del Mundo. El director técnico encargado, Arturo Reyes, dijo que ante Venezuela jugará “la base mundialista”.



“El partido más importante es el que viene, Venezuela, y tenemos que darle la mayor importancia. Nos falta una práctica y vamos a definir el equipo. Pero con seguridad van a jugar la mayoría de jugadores que estuvieron en el mundial”, dijo el DT Reyes en la conferencia de prensa antes del juego.



Esa base tendría nombres como el de David Ospina, Santiago Arias, Juan Guillermo Cuadrado, Radamel Falcao García, entre otros. Prácticamente sería la misma formación titular que jugó en los octavos de final de Rusia 2018 contra Inglaterra, salvo Yerry Mina (defensa), Johan Mojica (lateral) y Carlos Sánchez (volante), jugadores que no fueron convocados en esta ocasión para los amistosos.



Desde el técnico Reyes hasta el último colombiano que sepa de fútbol sabe que cambiar la idea de juego de un día para otro es imposible, y más cuando el entrenador es de paso; así que lo que se verá este viernes no tendrá un vuelco rotundo a lo que venía haciendo Pékerman y no habrá nuevas ideas ni preparación de nada porque tras la salida del argentino aún no se sabe quién será el nuevo entrenador.



“Es difícil cambiar lo que se viene haciendo. No es un secreto que los jugadores están posicionados en los equipos del mundo. No podemos decirles otra cosa que lo que es el sentir del colombiano aficionado y jugador, que el jugador se caracteriza por su elaboración de juego”, aseguró Reyes.

Ospina, el sobreviviente

Casi siete años después, la Selección Colombia volverá a jugar sin José Pékerman en el banquillo técnico. La última vez que Colombia jugó antes de la llegada de Pékerman fue el 15 de noviembre del 2011, en partido de la eliminatoria al Mundial de Brasil, contra Argentina. Se jugó en Barranquilla y Colombia perdió 1-2.



Esa eliminatoria recién comenzaba, Colombia venía de vencer a Bolivia en La Paz y de empatar en casa contra Venezuela. Era dirigida por el entrenador colombiano Leonel Álvarez, que salió tras la derrota.



En ese partido, Colombia formó con David Ospina; Camilo Zúñiga, Aquivaldo Mosquera, Mario Yepes, Pablo Armero; Gustavo Bolívar; Adrián Ramos, Abel Aguilar, Dorlan Pabón; James Rodríguez y Jackson Martínez. Es decir que solo se mantienen Ospina y James, aunque el ‘10’ no está en esta convocatoria.



Dos meses después de esa caída, Pékerman llegó a la Selección. Debutó en un amistoso contra México, con victoria 2-0, clasificó a dos mundiales y se quedó por casi siete años, hasta el pasado martes.

Rival con proceso

Arturo Reyes también afirmó que Venezuela viene de hacer grandes presentaciones con su equipo juvenil, así que será un adversario complicado.



“Venezuela es una gran selección. Está evolucionando. Viene bien en menores. Es la actual subcampeona del mundo juvenil, tiene mucho trabajo. Nosotros vamos a tratar de encontrar sinergias en el campo de juego, que los jugadores se sientan tranquilos, con deseos, que pueden hacer un buen partido”, dijo Reyes analizando a su rival.



Venezuela logró salir victorioso en cuatro de las nueve veces que se han visto con Colombia desde 2008, la última vez que ganó fue en la Copa América de Chile, en 2015; se impusieron por la mínima con gol de Salomón Rondón y en la eliminatoria el último juego terminó 0-0.



CAMILO MANRIQUE V.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @camilomanriquev