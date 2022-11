Colombia ha vivido con orgullo su primera final futbolística en un torneo de la Fifa, la protagonizada por la Selección Femenina Sub-17 en el Mundial de India, a pesar de que finalmente la gran figura Linda Caicedo y el resto de las cafeteras se tuvieron que conformar con la plata.

A pesar de la hora -las 9.30 de la mañana el día después de las grandes celebraciones de Halloween- centenares de personas se han agrupado en las plazas de Colombia donde se han habilitado pantallas para seguir el partido contra las españolas.



También en Villagorgona, el pueblo del Valle del Cauca de donde es natural Caicedo y en el que su familia y los vecinos se han agrupado para animar a su mejor exponente.

¿Dónde será la fiesta?



La madre de Caicedo, Herlinda Alegría, está feliz de ver a su hija con solo

17 años representando al país en lo más grande, aunque no niega que está "triste porque las niñas lo dieron todo y el título se nos fue de las manos", dijo.



Colombia ganó 3 partidos contra China (2-0), México (2-1) y Tanzania (3-0), empató pero ganó contra Nigeria en definición por penaltis (6-5) y perdió dos juegos, ambos por 1-0 y ambos contra España.



La FCF confirmó que habrá un homenaje el próximo 2 de noviembre a las jugadoras que nos hicieron soñar. en el Movistar Arena de Bogotá, a las 10:45 a.m. Las puertas del escenario se abrirán a las 9:30 a.m. “¡Homenaje a nuestras guerreras! Homenaje a la Selección Colombia Femenina Sub 17 por su histórica actuación en la Copa Mundial de la FIFA”, dice la Federación en su comunicado.



