Abdalá Al-Salmi es un apasionado del fútbol de 33 años que no quiere perder la cita mundialista del próximo mes. Su historia está siendo documentada en su cuenta de Snapchat, donde muestra los avances de la travesía.



El hombre es originario de Arabia Saudita y está decidido a asistir al primer mundial que se celebrará en Oriente Medio. Para esto, se propuso ir caminando desde su villa de Yedá hasta Doha, la capital de Catar.



"Queremos apoyar la Copa del Mundo. Me siento como un catarí que se interesa mucho en esta Copa del mundo y en que tenga éxito", explicó Al-Salmi a AFP.



El recorrido, que empezó hace unas semanas, tardará un total de dos meses. El objetivo del saudita es llegar a tiempo para el primer partido de su país en la competencia. El juego será contra Argentina, la selección favorita del joven.



"Este año tenemos buenos jugadores. El entrenador es el gran entrenador francés Hervé Renard", explicó Al-Salmi que se siente confiado de que darán “una actuación excepcional".



El hombre ha estado realizando su caminata solo con una mochila que lleva a sus espaldas. De la maleta sobresalen las banderas de Arabia Saudita y Catar, los equipos que apoyará y que lo motivaron a realizar el viaje.

El mundial irá desde el 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre. Foto: Twitter: @RedMasNoticias

La caminata



En redes sociales muchos se preguntan por la aventura de Al-Salmi, que debe superar varios kilómetros de desierto a altas temperaturas y por territorios deshabitados.



El hombre asegura que no le preocupan los inconvenientes y que disfruta hacer deporte. Una de las razones por las que emprendió el recorrido, fue para animar a más personas de Arabia Saudita a ejercitarse y dejar el sedentarismo.



"La caminata y la marcha son un deporte magnífico, incluso si el tiempo es difícil en Arabia Saudita, incluso si el terreno es difícil. Podemos hacerlo…Es un deporte para la gente sencilla. Solo hace falta una mochila, pequeñas cosas simples, una mochila y la naturaleza", aseguró.



Al-Salmi contó a AFP que ya tiene una rutina establecida para sus días. Se despierta al amanecer todas las mañanas y camina hasta las 10 de la noche. A mitad del día hace una pausa larga, debido al calor de la península arábiga, y retoma cuando ya ha oscurecido.



"Hay altos y hay bajos, pero cuando me encuentro con gente y oigo sus palabras reconfortantes, eso me da ánimo para continuar", manifestó el joven.



El hincha creció entre Australia y Canadá por lo que ha disfrutado conocer más a fondo los paisajes de su país. Afirmó que se ha maravillado con las dunas de arena, ríos y desiertos que ha encontrado.

#ENVIVO | Un aficionado caminará 1.600 kilómetros desde Arabia Saudita hasta el Mundial de Qatar.



Información con @diegochirivi.



Siga nuestra transmisión en vivo ➡️ https://t.co/b2arTxwWe5 pic.twitter.com/yLcmCylk9n — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) October 7, 2022

