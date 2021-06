El mal antecedente histórico de Colombia contra Argentina

El 5 de septiembre de 1993 marcó un hito en la historia de la Selección Colombia. Fue un partido atípico, de efectividad pura del equipo que dirigía Francisco Maturana. Todos los que lo vivieron recuerdan cada detalle, cómo y en dónde siguieron ese 5-0 que significó la clasificación al Mundial de Estados Unidos-94.

Pero ese año 1993 fue diferente en los duelos entre argentinos y colombianos. Ese año, Colombia ganó los dos juegos de la eliminatoria. Antes de eso, nunca lo había conseguido (aunque solamente se habían enfrentado en 1985). Y después de eso, la única victoria fue en 2007, con Jorge Luis Pinto como técnico. Y hace dos años, la derrotó 2-0 en la Copa América de Brasil. ¿Por qué le cuesta tanto a Colombia ganarle a Argentina?

Colombia vs. Argentina. Foto: EFE



“Argentina suele hacer las cosas correctamente siempre. Son equipos bien armados, que suelen tener carácter para afrontar estos partidos, no los pierden fácilmente”, explicó Luis Fernando Suárez, actual técnico del Bucaramanga y con experiencia en eliminatorias y mundiales con Ecuador y Honduras.



“En la parte mental, es como que siempre nos pone a pensar que no podemos, pero es más por lo que ellos tienen que por lo que nosotros no tenemos”, agregó.



Suárez recordó una anécdota antes del 5-0 que refleja el carácter que tenía ese equipo. Ya se habían enfrentado dos veces en la Copa América de Ecuador: dos empates y derrota en semifinales en lanzamientos desde el punto penalti. Y luego, en Barranquilla, Colombia ganó 2-1 y acabó con un invicto argentino de 31 partidos.



“Antes del 5-0, jugamos contra Perú en Barranquilla. Fui a ver ese partido, ganamos 4-0. Yo me alojaba en el mismo hotel de la Selección y fui a despedirme de Pacho. Lo felicité por el triunfo y luego le dije que se venía un partido muy bravo allá en Argentina. El hombre me va diciendo, con una cara de tranquilidad: ‘Nando, quédate tranquilo que ese partido lo ganamos’. Luego vi el juego y pensé que Pacho debía estar muy seguro de las cosas y de cómo las iba a afrontar”, señaló.

Visión argentina

“Creo que Argentina no volvió a perder con Colombia por una cuestión propiamente de la cabeza del colombiano: desde aquel momento en adelante, Colombia nunca más afrontó una eliminatoria con el deseo de ser superior, de jugar de igual a igual y pensando en sus propias fuerzas, no en cómo anular al rival. Es muy difícil conseguir victorias cuando el equipo no está convencido de poder conseguirlas”, opinó Ricardo Lunari, campeón con Newell’s en Argentina y exjugador y extécnico de Millonarios.

Creo que Argentina no volvió a perder con Colombia por una cuestión propiamente de la cabeza del colombiano:

TWITTER



“Todo pasa por las personas que tienen la obligación de conducir al equipo, de transmitir a los jugadores la idea de que hay posibilidades reales de ganarlo. Si Colombia solo piensa en destruir, en cortar el circuito de los argentinos y no lastimar a Argentina en una contra, llevando la iniciativa, es muy difícil. A Colombia le ha faltado intentarlo: de nada sirve tratar solo que Argentina no juegue”, añadió.

En los últimos 15 años, la pregunta siempre fue recurrente: cómo detener a Lionel Messi. “Messi es catalogado el mejor del mundo, pero es un jugador común y corriente, es un jugador como cualquiera de nosotros...”, llegó a decir Gustavo Bolívar, integrante de la Selección que dirigía Leonel Álvarez. Ayer, la pregunta fue reiterativa para los que hablaron, Wílmar Barrios (véase nota alterna) y Dávinson Sánchez. Ahora, Colombia debe pensar en su propio juego para terminar de enderezar el camino a Catar 2022.





JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

@Josasc

