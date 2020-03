¿Cómo le ha ido a Colombia contra Argentina en la Copa Davis?

Colombia enfrentará desde este viernes a Argentina en el repechaje al Grupo Mundial de la Copa Davis, que se jugará en Madrid en diciembre. Este será la cuarta vez que se enfrenten ambos países.

Nuestro país quedó emparejado con Argentina, tercer sembrado en esta fase, y la serie se jugará en en el Palacio de los Deportes, de Bogotá, teniendo en cuenta que la último que ambos equipos se enfrentaron fue en los play-offs de septiembre de 2018 en la ciudad argentina de San Juan.



El historial entre colombianos y argentinos favorece a los albicelestes por 3-0.

La primera confrontación que se dio entre las dos naciones fue en 1998, cuando Argentina recibió a un inexperto equipo colombiano en el Mayling Country Club, de Buenos Aires, en un equipo capitaneado por Daniel García. Fue la primera vez que los argentinos ‘bailaron’ al equipo nacional.



El primer partido de la serie fue jugado por Mario Rincón, que perdió 0-6, 0-6, 2-6 contra Lucas Arnold. Por su parte, Miguel Tobón cayó 2-6, 1-6, 1-6 para dejar la confrontación muy serie perfilada a favor de los argentinos.



Con la responsabilidad de intentar alargar la serie y mantener la ilusión de seguir en la batalla, Tobón y Rincón se midieron Luis Lobo y Lucas Arnold en el partido de dobles, pero el desenlace fue el mismo: 2-6, 5-7, 1-6. El sueño había acabado.



Los siguientes dos partidos se jugaron por compromiso. Philippe Moggio perdió 1-6, 1-4 contra Franco Squillari, mientras que Eduardo Rincón también cayó 2-6, 6-7(5) frente a Guillermo Cañas.



Dos años después, en el 2000, Colombia recibió a Argentina en el Centro de Alto rendimiento, de Bogotá, y en esa oportunidad volvió a ser derrotado. Fue en la única oportunidad que el país le pudo arrebatar un partido de la confrontación contra este rival.



Eduardo Rincón jugó en el primer turno y terminó siendo derrotado por Franco Squillari 4-6, 2-6, 2-6. Después, Pablo González, quien hoy en día es el capitán de Colombia, perdió 0-6, 2-6, 6-3, 0-6 con Mariano Puerta. Primer set que le ganaba Colombia a Argentina.



Ya en los dobles, González y Michael Quintero perdieron 4-6, 5-7, 2-6 contra Martín García y Puerta. Una nueva confrontación en la que Colombia no pudo vencer a Argentina, un rival que siempre ha sido superior.



En los partidos restantes, González cayó 3-6, 1-6 con Agustín Calleri, mientras que Quintero le dio al país el único partido que se le ha ganado a Argentina al vencer 7-5, 2-6, 6-3 a García.



La última vez que se enfrentaron fue en el 2018, en San Juan, Argentina, y fue una blanqueada para Colombia, que no contó con todas sus mejores raquetas.

Vale recordar que la fase de la Davis Cup by Rakuten Qualifiers se juega con el formato tradicional de series local-visitante durante dos días.



En el primero se disputan los dos primeros compromisos de sencillos; mientras que la jornada del segundo día inicia con el dobles y luego los dos siguientes encuentros de sencillos.



