Rusia 2018, el mundial de Francia, Modric y el VAR

La última Copa del Mundo aún está fresca. Fue hace dos años en Rusia. Fue un mundial que quedó en poder de Francia, una Francia contundente, guiada por el joven Mbappé. Un mundial en el que tampoco triunfó Messi, ni Ronaldo. Un mundial en el que primó el juego aéreo, con Yerry Mina como exponente de lujo. Un mundial en el que Modric orquestó una temible y sorprendente Croacia. Un mundial en el que Colombia quiso más pero no pudo más.

Fue el mundial recordado por el ímpetu atlético de los franceses, por el triunfo de sus individualidades más que su colectivo. Derrotó en la final a Croacia, que llegó a esa instancia con todos los honores. No fue una final exuberante, pero fue la final y llena de goles. Francia apelando a sus estrellas, Croacia a su colectivo.



Fue un 4-2 lapidario, con goles de Mandžukić, en contra (18 PT), Griezmann (38 PT), Pogba (59) y Mbappé (65). Descontaron Perišić (28 PT) y Mandžukić (69).

No hicimos un partido grandísimo, pero sí mostramos muchas cualidades psicológicas. FACEBOOK

TWITTER

“No hicimos un partido grandísimo, pero sí mostramos muchas cualidades psicológicas. ¡Y a pesar de todo marcamos cuatro goles! Es algo merecido, estoy contentísimo por este plantel. Hemos superado muchas dificultades, no siempre ha sido fácil. Se ha logrado a base de trabajo y atención”. Dijo entonces Didier Deschamps, seleccionador de Francia



Si Modric y Mbappé reinaron, hubo otras figuras que dejaron destellos de fútbol, como Hazard, que guio a Bélgica a tener una gran participación, a emocionar, con el tercer puesto, ganado a una Inglaterra que quiso su reivindicación, que volvió a pelear, pero que no llegó.



Las decepciones fueron suramericanas. Brasil, con un Neymar apagado, se quedó en cuartos. Argentina, con un Messi solitario, se quedó en octavos. Uruguay dio batalla hasta cuartos, donde perdió con la campeona Francia. Y una Perú que regresó a la cita, que puso color en los estadios, pero que no pasó de la primera fase.

Yerry Mina anotó el gol de Colombia contra Inglaterra. Foto: AFP





Colombia es capítulo aparte. James estuvo a mitad de rendimiento por las lesiones. Falcao al fin anotó gol en un Mundial, y lo celebró con todo el país que lo apoyaba tras perderse la cita en Brasil 2014. Quintero puso la magia. Mina puso el sabor. El equipo llegó hasta octavos de final, cuando cayó contra los ingleses en un partido de infarto, de 120 minutos, de penaltis. Ahí acabó el sueño.



Pero si de decepciones se trata, Alemania fue la más grande, porque llegó como candidata al título, como gran favorita, y no pasó de la fase de grupos, con un humillante último lugar.



En términos del campeonato, fue el mundial que pasó a la historia por ser el primero con tecnología de Videoarbitraje, una herramienta que llegó para evitar los escándalos y las injusticias mundialistas.



Hubo 169 goles, 2,6 por partido, y el mejor anotador fue el inglés Harry Kane, con 6 anotaciones.



En cuanto a organización, Rusia, el país más gran del mundo, cumplió. Había temor por amenazas previas, por comportamientos racista so violentos, y en general la Copa del Mundo estuvo exenta de esos escándalos.





DEPORTES