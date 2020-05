Corea-Japón, el primer Mundial en la historia en territorio asiático

En el 2002, la Copa Mundial por primera vez se celebró en Asia y tuvo más de un país anfitrión. Corea del Sur y Japón acogieron este foro mundial del 31 de mayo al 30 de junio. Cada país ofreció 10 estadios para la celebración de los partidos. En su mayoría, construidos especialmente para el Mundial. Quizá, un lugar poco habitual, elegido para el evento, llevó a muchos resultados inesperados.

Por ejemplo, Francia, campeón vigente del mundo, fue eliminada en la fase de grupos. Otra selección favorita, Argentina, también perdió toda esperanza en esta misma etapa. Además es entonces cuando, cómo inesperadamente, las selecciones de Turquía y Corea del Sur llegaron a la semifinal.



Asimismo, el torneo quedó marcado por una serie de extrañas decisiones de los árbitros, que sobre todo afectaron a los italianos y a los españoles. Los goles que no fueron dados por válidos, los penales sancionados o no sancionados amargaron el final de varios partidos.



Sin embargo, en el partido por el título se enfrentaron los dos auténticos favoritos del campeonato, dos grandes selecciones: Brasil y Alemania. Los dos equipos tuvieron que superar una importante resistencia de los rivales para llegar a la final.



Los alemanes perdieron puntos contra República de Irlanda en la fase de grupos y, sin embargo, ganaron sus tres partidos en las eliminatorias con 1 a 0. Brasil sumó el mayor número de puntos en los partidos de la fase de grupos, mientras que en las eliminatorias la vio difícil contra Inglaterra y especialmente contra Turquía en la semifinal.





No obstante, los brasileños se mostraron más fuertes en la lucha por el oro. Ronaldo, que 4 años antes se había quedado sin el trofeo, estuvo imparable y marcó dos goles. Los alemanes no metieron ninguno.



De esta forma la selección de Brasil conquistó su quinto título, y Ronaldo se alzó con su segundo título. En 1994 también formó parte del equipo campeón, aunque no jugó ningún partido.



