Miroslav Klose, el silencioso alemán máximo goleador de los mundiales

Miroslav Klose, que anunció su retirada de la selección alemana el 11 de agosto de 2014, es el artillero histórico de la Copa del Mundo, en la que logró, entre las ediciones de 2002 y de ese año, un total de 16 dianas.

Nacido en Polonia el 9 de junio de 1978 el espigado atacante germano desplegó una magnífica carrera, sobre todo mundialista y en Brasil 2014 de hecho rebasó en la tabla histórica a Ronaldo Nazario, que ocupa la segunda plaza con 15 dianas.



Pudo despedirse con el hito histórico personal y con el título en Brasil tras ganar la final a la Argentina de Leo Messi. Debutó con Alemania el 24 de marzo de 2001 marcando un gol a Albania, disputó 137 encuentros, en los que sumó 71 tantos, el último de ellos contra Brasil en la semifinal del Mundial que acabo 0-7, lo que lo colocó también al frente de la lista de goleadores con la camisa germana.



Retirado definitivamente en 2016 al poner fin a su etapa en el Lazio, logró cinco goles en Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, cuatro en Sudáfrica 2010 y dos en Brasil para entrar con letras de oro en los libros de historia y dejar atrás a Ronaldo y a otro mito como su compatriota Gerd Müller, que logró 14.



Con trece figura el francés Just Fontaine, todos logrados en Suecia 1958, récord al que nadie ha logrado acercarse, alvo el húngaro Sandor Kocsis, que logró once en Suiza 1954; y con doce Pele, cuya figura irrumpió en la cita nórdica.



El brasileño logró entonces seis tantos, la mitad de todos los que logró en su carrera mundialista. 'O rey' se convirtió además en el debutante más joven en marcar, al conseguirlo frente a Gales con 17 años y 239 días.



El primer gol mundialista lo logró el francés Lucien Laurent ante México en el estadio Pocitos de Montevideo el 13 de julio de 1930 y el último, el 13 de julio de 2014, en el Maracaná de Río de Janeiro, Mario Götze, que firmó el triunfo de Alemania ante Argentina.



El récord de goles en un partido lo ostenta, desde Estados Unidos 1994, el ruso Oleg Salenko, que batió en cinco ocasiones a Camerún. Pese al 6-1 su equipo no pasó la fase de grupos.

