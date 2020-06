Los dos Ronaldos: ambos marcaron su primer gol un 17 de junio

La historia de los mundiales ha podido disfrutar de las gambetas y de la magia de dos jugadores fantásticos y con el mismo nombre: Ronaldo. Ambos delanteros, con Brasil y Portugal han inflado las redes, y en común tienen que anotaron un 17 de junio en un Copa del Mundo.

. ‘El fenómeno’ marcó cuatro goles en 1998, ocho en el 2002 y tres en 2006. Tiempo después sería superado por el alemán Miroslav Klose con 16 anotaciones.



Su primer gol fue en Francia 1998 cuando Brasil enfrentó a Marruecos. El jugador fue el encargado de abrir la cuenta en el 3-0.

Gol de Cristiano Ronaldo

El primer gol de Cristiano Ronaldo en su historia en los Mundiales se dio en la victoria 2-0 contra Irán. Era primero de una proeza que comenzaría a escribir uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol.



El primer gol de Cristiano en Copas del Mundo fue contra Irán en la segunda jornada de la fase de grupos de Alemania 2006.



Al minuto 79 Luis Figo fue derribado dentro del área por lo que el árbitro no dudó en marcar la pena máxima.



El encargado del cobro fue Ronaldo y desde los once pasos no perdonó, con un cobro de derecha que terminó por engañar al portero.

