¡África mía! La primera victoria de ese continente en un Mundial

El viernes 2 de junio de 1978, hace 42 años, ocurrió un hecho sin precedentes en la historia africana, en la historia de las Copas del Mundo, ‘caballero’, como cantaría el Joe Arroyo en su superclásico ‘La Rebelión’.

Y de alguna manera fue eso, la rebelión del fútbol de un continente que por primera vez rompío las cadenas de la derrota y se liberó con su primera victoria mundialista.



Ese primer grito de triunfo no lo dieron los fuertes equipos de África adentro que desde la década de los 90 en adelante que asustan en los Mundiales. No lo dio ni Camerún, ni Gahna, ni Nigeria… No: lo dio un equipo del áfrica del norte, de la áfrica mediterránea: Túnez.



Antes, África no tuvo mayor figuración cuando participó.



Egipto no jugó el mundial inaugural de Uruguay-1930 por problemas de traslado. En Italia-1934, Egipto cayó contra Hungría (2-4) y quedó eliminada en la primera ronda (en realidad unos octavos de final).



Pasaron 36 años para que otro seleccionado africano jugará un Mundial: en México 1970, Marruecos no pasó de la fase de grupos en la que perdió con Alemania (1-2) y Perú (0-3) y empató con Bulgaria (1-1).



En 1974, Zaire sufrió tres derrotas lo goleó Yugoslavia (0-9, una de las tres mayores goleadas de la historia de la Copa Mundo), Escocia (0-2) y Brasil (0-3).

Túnez lo logró

El viernes 2 de junio de 1978, en la ciudad argentina de Rosario, Túnez rompió esa historia en su estreno mundialista al remontar y vencer 3-1 a México.



Los norteamericanos, que jugaban con displicencia e ínfulas de suficiencia, se adelantaron como la tortuga de la fábula, y abrieron el marcador con un gol de penalti en el último minuto del primer tiempo. El anotador fue Arturo Vásquez.



Pero el segundo tiempo fue otra cosa. Túnez entendió que en la cancha no tenía por qué sentirse menos y guiada por su mejor jugador, el talentoso armador Tarek Dhiab, cambió la historia del partido y de la historia africana en los mundiales.



Ali Kaabi (al minuto 55), Nejib Ghommidh (al 79) y Mokhtar Douieb (a tres minutos del final) lograron los goles de una remontada fantástica, de un triunfo memorable de un equipo que se creía sería una tortuga en el Mundial.

Túnez Túnez.

Túnez tuvo una gran participación en Argentina-78 y estuvo a punto de clasificar a la segunda ronda, por el grupo 2: luego perdió con la poderosa Polonia 0-1 (gol del temible Grzegorz Lato, minuto 43) y su colosal empate sin goles contra Alemania, que defendía su condición de campeón mundial.



