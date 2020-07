La sorprendente Bulgaria de Hristo Stoichkov en el Mundial de 1994

Cuando Bulgaria llegó al Mundial de Estados Unidos 1994, un número importante de sus jugadores se encontraban en la élite del fútbol europeo, tenían un nombre y eran muy reconocidos. Varios actuaban en las ligas de España, Alemania, Inglaterra y Portugal, pero eso no quería decir que fueran una selección de las favoritas para ganar la Copa del Mundo.



Los jugadores de Bulgaria llegaron al campeonato del mundo buscando una digna participación y cuando nadie apostaba por ellos, lograron más que eso en la que su sexta participación en una Copa Mundial.

En este plantel los nombres que tenían más peso dentro del mundo del fútbol eran los de Hristo Stoichkov, su máxima figura y referente, y Emil Kostadinov, un terrible cazador de área.



Pero la Copa del Mundo no iba a comenzar con alegría para los búlgaros. En su debut fueron aterrizados pro Nigeria, que les propinó una ruidosa goleada por 3-0. Sin embargo, ese trago amargo no les hizo bajar los brazos.



Una vez pasada la página, los dos siguientes partidos en fase de grupos fueron grandes demostraciones del potencial de esa Bulgaria. Primero derrotó con contundencia 4-0 a Grecia y después se impuso 2-0 a una Argentina que llegaba sin su principal figura, Diego Maradona, después de haber sido expulsado del Mundial por dar positivo en el control al dopaje.



El equipo búlgaro tenía como principal arma poder jugar sin presión. Ese fue su éxito. Los jugadores conocía sus cualidades, pero no por ellas estaban obligados a sacar resultados. Jugaban al ataque, pero siendo muy obedientes en defensa. La rebeldía era generada por el volante del Barcelona, Stoichkov.



Una vez superada la fase de grupos, se medio con México y su tiquete a la siguiente instancia la consiguieron al derrotar a México desde el punto penal. Fue ahí cuando dio el golpe magistral.: venció 2-1 a Alemania, la vigente campeona.



En el Giants Stadium en New Jersey, el mediocampo búlgaro se hizo enorme desde el principio con la conducción de Stoichkov y Letchkov, para frenar al conjunto alemán de Mattäus, Völler y Klinsmann. La brillante actuación de los dos jugadores mencionados les permitió irse arriba en el juego. Primero con un golazo de tiro libre de Stoichkov y luego un formidable cabezazo en el área de Letchkov. Así aseguraron el pase a semifinales a enfrentar a Italia, donde se encontrarían a un brillante Roberto Baggio que acabaría con el sueño búlgaro.



