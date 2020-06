La historia de Leider Preciado y su llegada al Mundial del 98

Léider Calimenio Preciado era casi un desconocido cuando se convirtió, de repente, en el delantero sensación de la Selección Colombia en el Mundial de Francia 98, al anotar un gol inolvidable, contra Túnez, un 22 de junio.



Calimenio jugaba para Santa Fe, equipo en el que ya se estaba volviendo ídolo a punta de goles. Era un joven lleno de ilusiones y a quien la Selección se le apareció cuando no se lo esperaba.

Debido a sus buenas actuaciones con el equipo cardenal, el técnico de la Selección, que era Hernán Darío Gómez lo convocó para jugar un partido de preparación contra Chile. "Si por ahí Preciado me hace dos goles, pues me toca llevarlo a Francia", dijo en broma 'Bolillo'.



Preciado, como motivado por esa ilusión, entró en el minuto 10 del segundo tiempo e hizo los dos goles. Colombia ganó 2-1. Se ganó, sin esperárselo, su cupo en el Mundial.



Con 21 años, Leider, el nacido en Tumaco, fue convocado a la Selección que participó en Francia 98. Colombia había perdido con Rumania en la primera fecha y tenía que ganarle a Túnez para seguir con esperanzas de avanzar a segunda ronda. Nadie pensaba en Leider, el recién llegado.



Calimenio fue suplente en ese partido contra Túnez y entró al minuto 56. Su ingreso, además de Bolaño y Aristizábal, le cambió el rendimiento al equipo en la parte complementaria. El triunfo era obligatoria pero no se veía venir.



Hasta que faltando siete minutos para el final, Preciado apareció para recibir un pase de Valderrama, sacar su remate incómodo y anotar el gol de la victoria que dejó a Colombia con vida en el torneo. Además, fue la única anotación colombiana en ese campeonato.



Preciado corrió a celebrar con locura, emoción y lágrimas. "Me emocioné mucho, pero en el momento no sabía la magnitud que tenía ese gol, la magnitud que tenía hacer un gol en un mundial y darle la satisfacción de celebrar a un país al menos en ese día", dijo tiempo después.



A su regreso, Santa Fe lo dio en préstamo al Racing de Santander español con una opción de compra de 1 500.000 dólares. La transacción más importante del fútbol colombiano en 1998.



Leider quedó en los libros de historia de la Selección Colombia, con un gol que solo venía en sueños y que hizo realidad, en un Mundial.

