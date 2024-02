Historia de la camiseta de Andreas Brehme del Mundial 1990 que se subastó en Colombia

Andreas Brehme, el héroe de Alemania de la final mundialista de Roma en 1990 y exjugador del Bayern, del Inter, del Kaiserslautern y del Real Zaragoza, murió inesperadamente a los 63 años de un infarto, confirmó su familia después de que circularan informaciones de prensa al respecto.



Brehme tiene una historia particular en nuestro país. Días antes de jugar la final de aquel Mundial, Alemania se midió a la Selección Colombia en el famoso 1-1 tras los goles de Pierre Littbarski y Freddy Rincón en el Giuseppe Meazza.



Después del famoso empate, el colombiano Gildardo Gómez intercambió camiseta con el defensor alemán que días más tarde entraría en la historia del fútbol de Alemania.



En el 2020, la famosa camiseta de Brehme fue puesta en subasta por Gómez en medio de la pandemia. "En estos momentos tan difíciles que está pasando la humanidad, espero que estén bien. Estoy tratando de motivar a la gente para que en estos momentos difíciles podamos colaborar a muchas personas con un mercado o con cualquier ayuda económica".

El exjugador de la Selección Colombia explicó: "Con todo el dinero que se recoja en la subasta vamos a comprar mercados y todo tipo de implementos para ayudar a las personas que más lo necesitan en este momento tan difícil que pasa todo el mundo".



En su publicación de Instagram dejó ver la casaca alemana de aquel Mundial: "Estoy tratando de dar mi camiseta para una donación muy especial. Esta camiseta fue con la que Andreas Brehme quedó campeón del mundo en Italia 90 (ese modelo). Tuvimos la oportunidad de empatar ese partido con Alemania y al terminar el partido cambié la camiseta con Andreas Brehme".



La subasta se llevó a cabo el 24 de abril de 2020 y para ingresar a ella cada persona tuvo que pagar 30.000 pesos. La puja inició en 350.000 y días después Gómez agradeció a las personas que le colaboraron en su bonita causa y mostró las ayudas a las personas que lo necesitaban.

Muerte de Brehme

"Con profundo dolor comunico en nombre de mi familia que mi compañero Andreas Brehme murió inesperadamente de un paro cardíaco. Pedimos en estos momentos difíciles que se respete nuestra esfera privada", dice un comunicado de su compañera, Susanne Schaefer.



El gol que le dio la victoria a Alemania ante Argentina, de penalti, en 1990, es uno de las señas que identificaban a Brehme como jugador.



Brehme jugaba habitualmente de lateral izquierdo -al final de su carrera también jugó de líbero- y sus lanzamientos de falta con la pierna zurda eran temibles, pero, en el penalti de 1990, decidió rematar con la pierna derecha y fue gol.

Andreas Brehme es una de las leyendas del fútbol alemán. Murió este 20 de febrero. Foto: EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

La decisión se debió a que Brehme -que era ambidiestro- había recibido un golpe en el pie izquierdo, pese a lo cual asumió el lanzamiento del penalti que no quiso tirar Lothar Matthäus, alegando que no se sentía seguro debido a que había tenido que cambiar sus botas y que estaba usando unas que habitualmente calzaba sólo en los entrenamientos.



El segundo lanzador era Rudi Völler, que era el que había recibido la falta que ocasionó el penalti, y el seleccionador Franz Beckenbauer consideraba que quien había recibido la falta no debía lanzar nunca un penalti.



A nivel de clubes, Brehme fue campeón alemán con el Bayern, en 1987, y con el Kaiserslautern, en 1998. Además, ganó la Copa de Alemania con el Kaiserslautern, en 1996, y la Copa de la UEFA con el Inter, en 1961.

Andreas Brehme fue un ex jugador de Alemania en los años 80 y 90. Es recordado por anotar el penal que le dio la copa del mundo a su selección en la cita de Italia 1990. Fue el gran ‘compañero de aventuras’ de Lothar Matthaus, pues compartieron vestuario en el Inter de Milán, ganando el scudetto italiano y la hoy conocida como Europa League en 1991. Alcanzó a jugar en el mundial de Estados Unidos 1994, retirándose de la selección en el último partido de dicha cita mundialista. Foto: Archivo / EL TIEMPO

El título de campeón alemán con el Kaiserslautern es especialmente valioso, ya que el equipo lo logró, dirigido por Otto Rehagel, tras haber ascendido y tras haber pasado una temporada en segunda división al descender justo en el año en que había ganado la Copa de Alemania.



El día del descenso, Brehme fue interrogado acerca de si se iría con el Kaiserslautern a segunda y dio una respuesta que marcó la decisión de muchos otros de sus compañeros y que fue clave para lograr otra vez el ascenso directo: "Juntos hemos metido el carro en el barro y juntos vamos a sacarlo".



Con la selección jugó 86 partidos y marcó ocho goles. En 1990 fue uno de los jugadores clave de Alemania, no sólo por su gol en la final contra Argentina. Ya en 1986 había estado en la final, también contra Argentina, y había marcado, de falta, un gol clave en la semifinal contra Francia.

Andreas Brehme. Foto: Tomada del video

El pasado enero, tras la muerte de Franz Beckenbauer, que había sido su entrenador en la selección, Brehme dijo que creía que el Kaiser "formará con Pelé y Maradona un triángulo mágico en el cielo".



Brehme también probó suerte como entrenador, pero estuvo lejos de aproximarse siquiera a los éxitos que había logrado como jugador.

Con información de EFE.

