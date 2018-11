Jackson Martínez tuvo fe y ahora canta más que goles

Jackson Martínez vivió dos años de infierno, en los que, incluso, estuvo en duda que pudiera volver a jugar al fútbol. El atacante, que integró la Selección Colombia que jugó el Mundial de Brasil 2014, el protagonista de una de las transferencias más altas de un jugador colombiano, cuando el Atlético de Madrid pagó 37 millones de euros al Porto para llevárselo, entrena y juega como un debutante, con la ilusión de volver a ser el de antes. El viernes ya salió a la cancha con la banda de capitán del Portimonense, el club que le abrió las puertas en su regreso al fútbol profesional.

Esa fe, que hizo que nunca se entregara, la llevó a la música. Jackson ahora también es cantante. Grabó un disco de música cristiana, en el que recordó sus malos momentos, pero en el que agradeció a Dios por no abandonarlo, por darle fuerzas para seguir adelante.



El momento más emotivo para Jackson, tras su regreso a las canchas, fue el pasado 3 de noviembre. Ese día marcó, de penalti, el 1-0 parcial para el Portimonense, que, aunque fue fundado en 1914, no tiene una gran trayectoria. De hecho, regresó este año a la primera división de Portugal, después de siete temporadas en el ascenso.



Al final, el juego quedó 1-1, pero Jackson se fue con la satisfacción de volver al gol. Hay que ir muy atrás para encontrar el último gol que había marcado Jackson. Fue el 18 de septiembre de 2016, jugando para el Guangzhou Evergrande, de China, cuando hizo el último tanto de la goleada 6-2 al Liaoning Kaixin.



Jackson tuvo que esperar cinco partidos desde su reaparición, luego de casi dos años de pesadilla, para poder, por fin, celebrar un gol. Él mismo pidió cobrar el penalti que sancionaron este sábado a favor del Portimonense para quitarse la sal, para volver a sentir un estadio gritando por un tanto suyo, así no sea tan grande como el estadio do Dragão, del Porto, que tiene una capacidad de 50.033 espectadores, o el Vicente Calderón, la antigua casa del Atlético de Madrid, que albergaba a 54.907 espectadores: al Municipal de Portimão apenas le caben 9.544 espectadores.

El colombiano Jackson Martínez firmó un contrato por 12.5 millones de dólares anuales con el Guangzhou Evergrande. Foto: Oscar Berrocal /CEET

“No te preocupes tanto por decir al mal tiempo buena cara, porque no son malos tiempos, el invierno y verano son necesarios, aunque seguramente prefieres un clima en específico, todo debe ayudarte a ver y apreciar lo que realmente tiene un mayor valor, hay muchos más motivos para dar gracias a Dios, que por los cuales quejarse. La reacción ante la adversidad, la prueba y la aflicción es la muestra de donde está puesto tu más grande tesoro y lo que más anhelas. Decide descansar en Dios y hallarás el reposo que necesitas para tu alma. Bendiciones”, escribió en su cuenta de Instagram cuando fue presentado por el Portimonense.

El calvario

Aunque su llegada al Atlético de Madrid generó mucha expectativa, la realidad estuvo muy alejada de lo que se esperaba: tan solo disputó 22 partidos y marcó 3 goles. Ese irregular rendimiento estuvo ligado a una lesión que sufrió el 12 de noviembre de 2015, en el partido contra Chile, válido por la Eliminatoria al Mundial de Rusia 2018. La situación se trató como un esguince de cuello de pie. Jackson estuvo mes y medio fuera de las canchas.



A comienzos de 2016, el equipo español recibió una oferta del Guangzhou Evergrande por Martínez, por 42 millones de euros, y vendió al colombiano. Un par de meses después de su traspaso, en abril del 2016, ‘Chachachá’ tuvo otra recaída. Hasta ese momento solo había marcado 3 goles en China.



Jackson jugó su último partido con el Guangzhou Evergrande el 26 de octubre del 2016, en un triunfo 2-0 sobre el Jiangsu Suning. Pero antes de eso, muchas veces jugó con el dolor en el tobillo izquierdo, hasta que no pudo soportarlo más. Pasó por el quirófano en noviembre de 2016, para curarlo del problema. El tiempo inicial de incapacidad era de seis meses. Pero cuando estaba en recuperación, el dolor persistía.



El club lo mandó a Estados Unidos. Allá descubrieron que Martínez tenía un espolón, que es una especie de formación ósea que se produce en la zona del talón. Eso lo obligó a volver a operarse, en julio de 2017.



Con un video poco después de su cirugía, Jackson publicó en Instagram: “En las situaciones difíciles, no te quejes, da gracias a Dios y no te detengas, continúa perseverando, continúa luchando, no te quedes mirando lo de otros y disfruta lo muy poco o lo mucho que tienes, vive con la realidad de que todo pasa”.



La recuperación fue más lenta de lo esperado. Guangzhou Evergrande no lo inscribió para ningún torneo. Jackson sonó para ir al Medellín y al León, de México, pero no pudo arreglar. Hasta que el Portimonense le abrió las puertas.



Mientras trabajaba para volver, Jackson encontró desahogo en la música. Grabó un álbum llamado No temeré, que consta de cinco canciones y que se puede encontrar en Spotify, donde ya tiene cerca de 6.000 reproducciones mensuales. Las letras son todas dedicadas a Dios y a recordar los momentos difíciles que superó.



Desde el día de su lesión, nunca volvió a la Selección Colombia. Incluso, se temió que no volviera a jugar. Pero Jackson nunca perdió la fe. Es más, le puso música y ahora quiere ponerle goles.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc