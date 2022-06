Luego de la final de Champions League en la que quedó campeón el Real Madrid, los hinchas del ‘colchonero’ han pedido que se retire la placa en honor a Thibaut Courtois que hay a las afueras de su estadio.



Courtois, arquero actual del Real Madrid, fue parte del Atlético de Madrid por tres años y llegó a ser campeón con el equipo colchonero. Ahora los fanáticos lo están acusando de ‘traición’ por haberse coronado con el equipo rival de la ciudad.



Tras la polémica, los hinchas han estado pidiendo que la placa del arquero belga sea reemplazada por una a Falcao García. A pesar de sus números con el Atlético de Madrid, el colombiano no tiene una placa a las afueras del Wanda Stadium porque está reservada para los jugadores que alcanzaron más de cien partidos con el equipo. Falcao se quedó a puertas apenas con 91 juegos.



Los hinchas del ‘colchonero’ están intentando mover las reglas para hacer una excepción por el jugador samario. Así lo expresó Alberto García, portavoz de la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid, en el programa El Partidazo de COPE.



“Falcao no tiene placa. No tiene cien partidos oficiales con el Atleti, me parece que tiene noventa y pico. Uno de los mejores delanteros del Atleti que no tenga placa, a la afición le parece un poco extraño” explicó García, como socio del club.



La polémica por Thibaut Courtois solo se ha hecho mayor con el paso de las horas. Luego de quedar campeón con el Real Madrid, el arquero aseguró estar del “lado correcto de la historia”, lo que muchas personas tomaron como una indirecta al Atlético de Madrid con quien alcanzó la final de Champions en el 2014 pero la perdió ante su nuevo equipo.



En la noche del lunes, alguien arrancó la placa de Courtois de las afueras del estadio. Aunque ya fue restaurada, los hinchas insisten en cambiarla por una del colombiano.



Los números de Falcao en el ‘Atleti’

El samario jugó en el equipo ‘colchonero’ desde el 2011 hasta el 2013 cuando se fue rumbo al Mónaco. En Madrid anotó 70 goles en 91 partidos y logró algunos récords como marcar 36 goles en una sola temporada.



El colombiano también fue el primer jugador en la historia del Atlético de Madrid en necesitar menos partidos para llegar a los 50 goles. Es el futbolista que más goles ha marcado en una final de Europa para este equipo.



Fueron tres los títulos que ganó con el ‘Atleti’: Una copa del Rey, una Europa League y una Supercopa de Europa. Además, el ‘tigre’ alcanzó un récord cuando anotó cinco goles en un mismo partido con el Atlético de Madrid.

