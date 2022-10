Preocupados por la seguridad estaban hinchas del equipo Boca Juniors al ver que en una de las vallas del estadio colgaba una persona. En principio, creyeron que se trataba de un menor que, probablemente, en medio de sus juegos o su curiosidad había terminado en las alturas.

Con gritos, varios de los asistentes a la cancha del Club Atlético Sarmiento en la ciudad de Junín, insistían que las autoridades ayudaran al pequeño, pues a su alrededor no aparecían los que serían sus papás. Ante tal descuido de los que se pensaban eran sus progenitores, otros fanáticos se acercaron a él y detallaron su rostro.



No era ningún niño curioso. Un joven con enanismo se había subido a la malla en su intento por apreciar mejor el encuentro entre el Boca y el Sarmiento en el marco de la Liga Profesional de Argentina.

Sí, el hombre con el problema genético había causado sensación; no es común que se les vea allí o en las calles. De hecho, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, esta condición afecta a una entre 15.000 y 40.000 personas en el mundo.



“El enano no se baja, el enano no se baja”, coreó la hinchada en medio de risas por la equivocación de la que habían sido protagonistas. Incluso, él avivó a las barras para pasar el rato.

“Es lo mejor que he visto”, “esto es espectacular”, “solo pasa en el fútbol” y “siempre es bueno disfrutar de las pequeñas alegrías”, comentaron los internautas sobre el metraje compartido en redes sociales que ya supera las 500 mil reproducciones.

Momento BOCA de la tarde, la voz del estadio pedía que el nene que estaba colgado se bajara. ERA UN ENANO AJAJAJAJJAA EL ENANO NO SE BAJAAAAA pic.twitter.com/pdUrEPfCVN — Tati🇦🇷🇨🇴🇵🇪🇵🇾🇦🇲 (@TatiiiCABJ) October 12, 2022

Alentados por este y otro centenar de seguidores, el Boca Juniors venció 1-0 al Sarmiento y alcanzó los 48 puntos, por lo que se ubica en el primer lugar de la tabla con posibilidades de quedarse con el título. Solo detrás de él están el Atlético Tucumán y el River Plate -este último vivió un fuerte revés tras el anuncio de que al técnico Marcelo Gallardo no se le renovará el contrato-.

