24 barras bravas de Atlético Nacional fueron enviados a prisión preventiva en Paraguay tras ser imputados por delitos relacionados con la "perturbación de la paz pública" y "transgresión a la Ley 1.340" (que reprime el tráfico de drogas, resistencia y agresión al personal policial), por hechos que ocurrieron el pasado miércoles, en la antesala del partido que el equipo verdolaga perdió 0-3 contra Olimpia, de Asunción.



La captura: Barras bravas de Atlético Nacional son capturados por riñas, drogas y armas en Paraguay

Barras bravas enviados a prisión preventiva en Paraguay

Barras bravas de Nacional capturados en Paraguay, en junio de 2023. Foto: Cortesía de la Policía Nacional de Paraguay

Según informan los medios locales, tras la imputación efectuada este viernes, la jueza Yennirfer Insfrán ordenó la prisión preventiva de los 24 barristas del equipo antioqueño, capturados cerca a la sede de Conmebol en Asunción, luego de protagonizar disturbios en el entrenamiento de Nacional previo al partido vs. Olimpia.



Según comunicaron las autoridades, los sujetos protagonizaron una riña entre ellos, borrachos y con armas blancas. Al parecer, no quisieron despejar la zona tras ser alcanzados por los policías.



Luego, se descubrió que no tenían documentos de ingreso. Cocaína, posible marihuana y cuchillos fueron incautados.



Conforme se ha podido saber, 10 de los enviados a prisión preventiva dieron positivo para la prueba de alcoholemia realizada tras su detención.

