¿Por qué la Fifa escogió a la hinchada peruana y no a la colombiana?

La hinchada de Perú fue recompensada con el premio The Best de la FIFA a la mejor afición, por su actuación en el pasado Mundial de Rusia, pues cerca de 40.000 aficionados animaron y colorearon las calles de Rusia en la pasada Copa del Mundo, en la que su equipo no pudo pasar de la fase de grupos, pero ¿es un premio justo, sabiendo que los aficionados colombianos asistieron en mayor número, apoyaron a la Selección y hasta el alcalde de Kazan elogió su presencia en la ciudad? Ahí está el dilema.

Según Fifa, los peruanos se impusieron a las aficiones de Japón y Senegal, reconocidas por su limpieza y educación en el Mundial, y porque respaldaron a los jugadores en cada partido.



Sin embargo, si vamos a los números, pues la presencia de los colombianos fue mucho mayor que la de los peruanos.



La estadística nos dice que fueron 65.234 los colombianos que adquirieron entradas para los partidos del combinado nacional, por 43.583 de los hinchas de Perú.



Además, el apoyo incondicional hacia el grupo dirigido por el argentino José Pékerman fue impresionante. En todos los partidos que el combinado nacional jugó en Rusia la mancha amarilla en la tribuna superó a los de los aficionados rivales y, aunque en los compromisos de Perú se vieron un buen número de peruanos, no hay duda de que los colombianos fueron en mayor número al Mundial.



Incluso, las colonias de colombianos de los países cercanos se desplazaron a Rusia, de Estados Unidos viajó una gran cantidad de personas a seguir el elenco nacional y qué decir de los que fueron desde el país.



Fue tan grande, importante y significativo el apoyo de los hinchas nacionales a Falcao García, James Rodríguez y a los demás integrantes del seleccionado colombiano, que el alcalde de Kazan, Ilsur Metshin, emitió una carta en la que destacó el entusiasmo de la gente.

“¡Genial! ¡Qué grandes hinchas son!”, dijo Metshin, quien se vio sorprendido no solo por el gran número de las personas con la camiseta de Colombia, sino por la alegría, el entusiasmo y el amor por la patria y la Selección.

“Los colombianos llenaron de color y vida a la ciudad, son un ejemplo a seguir. Brillantes y hermosos, cambiaron la ciudad en el período de preparación y celebración del partido y también después. Vale mucho, es un día festivo del que nos enorgulleceremos y le diremos a nuestros nietos sobre esto que sucedió en nuestra ciudad", declaró el Alcalde.



"Realmente me gustaría que tuviéramos tanta juventud y cantáramos el himno de nuestro país desde el fondo de nuestros corazones, así como lo hacen los colombianos. No solo aman al fútbol, también a su patria, lo orgullosos que están de su equipo y su país y la forma en que comparten estas emociones”, señaló Metshin.



En cada juego de Colombia los medios de comunicación no solo hablaban de las virtudes de los jugadores colombianos, sino de la calidad de la afición, la alegría de los hinchas que vivieron, gozaron y vibraron minuto a minuto durante los cuatro partidos que disputó el seleccionado.



Los colombianos que viajaron desde el país a Rusia invirtieron más o menos 3.646 euros en el viaje, pero se la gozaron. Fácilmente se identificaban los aficionados por las camisetas amarillas, las banderas y los vivas al seleccionado, que fueron la nota característica en las inmediaciones de los estadios de Kazan, Saransk y Samara, donde jugó el seleccionado nacional.

Alegría y apoyo a la selección, la consiga de los colombianos en Rusia 2018. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO



En cada rincón de la ciudad había un colombiano, orgulloso de su patria, de su selección, que no dejó de alentar a los jugadores.



En el primer juego contra Japón el estadio Mordovia Arena de Saranz fue un hervidero, pero la tristeza invadió a los colombianos, tras la derrota 1-2. Luego, en el Kazan Arena el corazón volvió al cuerpo, luego de la victoria 3-0 contra Polonia.



Cuando Yerri Mina anotó el gol de la victoria de Colombia contra Senegal en el estadio Cosmos Arenas de Samara, la afición colombiana no solo celebró en el estadio, sino que hasta altas horas de la madrugada vibró con el paso a la siguiente ronda.



Según datos confirmados por la oficina de Migración, fueron más de 11.000 los colombianos que salieron del país rumbo a Rusia, un número grande de aficionados que se ganaron el cariño de los rusos por alentar al grupo de Pékerman.



Si la Fifa premió a los peruanos como la mejor afición en el Mundial de Rusia porque el seleccionado de ese país volvió al Mundial de Fútbol 36 años después, qué podemos decir de la afición colombiana que apoyo al equipo en mayor número que los incas y una alegría, entrega y emoción por el equipo que fue reconocida por los anfitriones.



