Un aficionado del club Atlas mexicano escogió a un partido de su equipo para pedirle matrimonio a su novia, pero todo resultó un fiasco.

El hincha bajó en el intermedio del juego que su club disputaba contra Rayados. Todo estaba ‘fríamente calculado’, pero de un momento a otro la historia, la novela cambió.

Todo pintaba bien



Claro, los demás aficionados en la tribuna se dieron cuenta del momento cuando sacó el anillo del pantalón, se arrodilló, pero su objetivo no se cumplió.



La novia, intempestivamente, salió corriendo, no aceptó la propuesta y el video se hizo viral en las redes sociales.



El instante se llenó de luces, en un show especial, pero hasta la mascota del Atlas ‘chupo’ en el instante.



El hombre recibió la negativa y se llenó de tristeza, pero su calvario no terminó ahí.



El juego acabó y para él no fue el mejor día, porque en pocos minutos su novia lo dejó plantado y su equipo perdió 0-2.(Faustino Asprilla: duras revelaciones de su vida nocturna en Italia)

¡"Soldado caído"! Hincha pidió matrimonio en cancha de estadio pero la novia se escapó y el público lo chifló. Con 'show', luces y hasta un zorro, mascota del Atlas, un aficionado bajó al campo con su pareja durante el entretiempo, pero la respuesta de esta sorprendió a todos. pic.twitter.com/YQFj7mlJDr — Última Hora Col (@ultimahoracol_) February 11, 2023





