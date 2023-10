Video: Hincha peruano lanza advertencia al arquero Pedro Gallese por romperle celular

- Con dos goles anotados por Lionel Messi en el primer tiempo, Argentina derrotó a domicilio por 0-2 a Perú y se reafirmó con una campaña perfecta en el liderato de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.

Doce puntos de doce posibles y con tres rivales como inmediatos perseguidores a cinco de distancia. Messi exhibió todos sus recursos técnicos para inclinar la balanza a favor de la Albiceleste con dos remates precisos cuando se jugaban 32 y 42 minutos del partido en el Estadio Nacional de Lima.



Lo sucedido

El golero Pedro Gallese fue 'víctima' de Messi, quien dos goles llevó a la argentina a ganar el juego.



Al final del partido, un aficionado saltó desde la tribuna a la cancha en busca de Messi, pero Gallese se le interpuso en el camino, le cogió el celular y se lo rompió.



Pues bien, el aficionado apareció en redes sociales y amenazó al portero por lo que hizo.

🔥 Anoche, un hincha invadió la cancha para sacarse una foto con Lionel Messi.



⚠️ Tras ser frenado por la seguridad, Pedro Gallese le quitó el teléfono y se lo arrojó.pic.twitter.com/bd3oKSBgi6 — Samuel Vargas (@SVargasOK) October 18, 2023



“No entiendo a la gente que dice que yo no fui a alentar a la selección. Yo fui a alentar a la selección y también para ver a Messi, fui por las dos cosas”, aseguró el aficionado.



A ello agregó: “No entiendo a los que dicen que yo soy un ‘vendepatria’, ¿por qué? Yo estuve alentando los 90 minutos a Perú. Con el gol de Messi me emocioné un poco porque era mi primera vez viendo un gol de Messi, ¿quién no se emociona al verlo en el estadio?”.

Con todo

“Acá está el celular, no prende, está todo rajado. Yo lo que hice fue agarrar mi celular contra mi pecho y cubrirlo. Lo que hace Gallese es darme vuelta y arrancarme el celular. Ya me atraparon, ¿Por qué agarrar mi celular si lo estoy cubriendo’, ¿Por qué agarrar y tirarlo? No entiendo. Yo esperé hasta el minuto 92 para meterme para que no digan que había tiempo y que podíamos remontar”, dijo el hincha



Y sentenció: "Tranquilamente puedo denunciarlo a Gallese. No era tu tema, tu tema es atajar y te metieron dos goles. Estás enojado, te desquitas conmigo y mi celular que no tiene nada que ver”.

