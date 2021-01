Famoso hincha ciego y su mamá celebran el título de Palmeiras

Nickollas es no vidente. Su madre, Silvia Grecco, lo acompaña y le narra los partidos. FIFA les dio el premio The Best para hinchas en 2019. Hoy estuvieron presentes en el Maracaná en la consagración de #Palmeiras



