No solo Linda Caicedo ha sido nominada a los premios The Best de la FIFA por Colombia. Junto a ella, un hincha de Millonarios podría ganar en la categoría de mejor fanático del año.

Miguel Ángel conmovió al país cuando pidió, antes de recibir la eutanasia, que le permitieran conocer a la plantilla de su equipo amado.



Eso fue el pasado 10 de mayo, un día antes de partir tras años de sufrir una enfermedad terminal, cuando el club le cumplió su sueño, previo a un partido contra Alianza Petrolera por Liga BetPlay.



Cargado de ilusión, y acompañado de su familia, Miguel, a quien se le diagnosticó una enfermedad terminal, recibió el saludo caluroso de todos los jugadores de Millonarios, quienes quedaron conmovidos por su presencia.



La presencia del hincha y su familia fue posible gracias a la gestión de Paola Molano, una hincha embajadora que fue porrista del equipo y que hoy vive el sentir del fútbol desde la tribuna.



“Fue un momento difícil y conocer una persona así le da a uno muchos ánimos de enfrentar el día a día porque a veces uno se queja por pequeñeces y se echa a llorar y eso nos dejó un mensaje grande”, señaló Juan Pablo Vargas tras ese encuentro.



Miguel Ángel compite con un hincha argentino de Colón y su bebé y con Fran Hurndall, de Inglaterra.

¡En homenaje a Miguel Ángel! 💙✨



Un ángel azul que ya está en el cielo. Descansa en paz. pic.twitter.com/VhCIPA6s0d — Millonarios FC (@MillosFCoficial) May 11, 2023

¿Cómo puede votar por Miguel Ángel? Debe ingresar a https://www.fifa.com/the-best-fifa-football-awards/fifa-fan-award, registrarse y seguir las instrucciones.



El colombiano está en la tercera opción. Las votaciones están abiertas desde este jueves y cerrarán el próximo 6 de octubre.

FIFA Fan Award Nominees 🏆🙌



🇦🇷 Colón de Santa Fe fan

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Fran Hurndall

🇨🇴 Miguel Ángel, Millonarios fan — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 14, 2023

