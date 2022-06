Antonio es un fiel hincha de Boca Juniors, y quien este miércoles pasó de la decepción a la alegría, en una montaña rusa de emociones que solo le pueden generar el fútbol.

Este fanático compró entradas para ver al equipo xeneize contra Ferro, en el partido de la Copa Argentina, pero al momento de ingresar al estadio le dijeron que los boletos eran falsos.



Fue una gran decepción para Antonio, que estaba ilusionado con ver a su equipo de toda la vida. Su hija escribió en Facebook un mensaje que se hizo viral en las redes sociales.



"Tenés que ser un lacra, tengo una cantidad de insultos que seguro Facebook me bloquea. No saben la impotencia que tengo. Ver llorar a mi padre por la vergüenza que pasó cuando le dijo la policía que no podía entrar por que son truchas las entradas cuando minutos antes estaba feliz diciéndonos que ya se podía ir tranquilo por que se le había cumplido el sueño. Le vendieron una entrada trucha, no pudo entrar al estadio. La policía controló todos los accesos pero sinvergüenzas hay en todos lados", fue el mensaje de su hija.

FINAL FELIZ



Nos confirman desde @BocaJrsOficial que este señor tiene entrada y pasaje incluido por parte del Club para ver a #Boca en #LaBombonera. #EstoEsBoca 💙💛💙 pic.twitter.com/LNdXfBpFMR — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) June 8, 2022

Sin embargo, la buena noticia llegó después, cuando la dirigencia del club, al ver la dimensión que tomó el caso, lo invitará a la Bombonera para que pueda presencia el próximo partido.



"Agradezco a Boca de corazón, voy a cumplir el sueño de niño porque desde los 4 años soy de Boca y me voy a sentir bien, a pesar de lo que pasó", dijo Antonio entre lágrimas.

😍 Nos vamos a dormir felices. Antonio les agradece a todos por ayudar a cumplir su sueño de conocer la Bombonera. Aguante Boca. pic.twitter.com/CycFGDbEP0 — Rincón Bostero (@RinconDeBoca) June 9, 2022

DEPORTES

Más noticias de deportes