Un atroz hecho consterna al fútbol argentino. Este viernes es noticia el ataque de un barrabrava de Almirante Brown, equipo de la Primera Nacional, a un menor de edad que vestía la camiseta del club Deportivo Morón.

Vil agresión por llevar camiseta de otro equipo

En el registro fílmico de la agresión, ocurrida en la localidad de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, se ve cómo el sujeto alcanza al menor, quien iba acompañado de otro adolescente, y le lanza un ladrillo.



Paso seguido, el acudiente de los jóvenes, quien sería su tío, interviene.



El hombre termina siendo víctima de dos disparos.



Una tía del menor relató en redes sociales que el sujeto los atacó porque llevaban camiseta de otro equipo y no querían quitársela.



"Mi sobrino de 14 años iba con la remera del Gallo junto con el hermano, que vino de paseo de Neuquén, un pibe que no molesta a nadie. El se cruza a esta mierd... de personas que se bajó del auto para hacerle sacar la remera. Ellos no querían pelear y el basura le empezó a tirar piedras. En el video se ve cuando apoya el arma en el piso para agarrar la piedra. Ya venía armado en plena luz del día", contó la mujer.



Según información del medio 'Primer Plano', el joven permanece fuera de peligro, y su tío está en condición estable.

