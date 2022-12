'Noe' y 'Milu', las dos hinchas que el pasado domingo se quitaron la camiseta en el estadio Lusail cuando se anunció que Argentina se llevaría la Copa del Mundo a casa, siguen siendo tema de conversación.

Las mujeres, que fueron captadas en video mientras celebraban con la bandera de Argentina pintada en sus senos, anunciaron este miércoles que habían podido salir de Qatar.



Si bien haber mostrado los senos no es ninguna 'novedad' en los estadios de fútbol, se dijo que las dos jóvenes se enfrentaban a un fuerte castigo de parte de las autoridades de Qatar. Antes de la Copa del Mundo se hicieron públicas las estrictas medidas, que incluían no usar camisetas sin mangas, por ejemplo.



Entre las exigencias de vestuario estaban "cubrir el estómago y los hombros, y las faldas, los vestidos y los pantalones deben cubrir las rodillas".



Según el diario británico 'Daily Mail', una de las mujeres que hizo 'topless' en la tribuna del estadio de Lusail tuvo que ser escoltada para poder salir del escenario.



Ahora, cuando se conoce que salieron de Qatar, un nuevo video de 'Noe' se hace popular en redes sociales.



(Puede leer: Cristiano Ronaldo 'ya tiene nuevo equipo': sorpresiva noticia de prensa española).

'Un país donde no haya extradición'

Facebook Twitter Linkedin

Las dos jóvenes podrían enfrentar cargos legales. Foto: Instagram: @noe.dreams1

A través de sus redes sociales, Noe compartió un pequeño video en el que se la ve portar su pasaporte en un aeropuerto.



Aunque no hay claridad de hacia donde viaja, indicó que está saliendo de Europa.



"Ahora sí, Chau Europa. Me voy a refugiar en un país donde no haya extradición", apuntó la joven, acompañando la grabación.



Antes, ya había ironizado sobre los titulares de algunos medios en los que se decía que ella y su amiga estaban desaparecidas o podrían recibir "latigazos".



Mientras se conoce su paradero, otros videos del domingo se hacen populares en redes sociales.

DEPORTES

Más noticias