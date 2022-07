Uno de los cantos más conocidos en el mundo del deporte es el himno de la Champions League, la competición de fútbol donde se miden los mejores clubes de Europa.



Fue introducido en la temporada 1991/1992 cuando inició el formato actual de esta competición. Desde entonces se convirtió en una parte icónica de los grandes partidos del Real Madrid, Manchester United, Bayern Munich, entre otros nombres del continente.



El himno no solo se reproduce antes de los juegos y en el entretiempo en el estadio. Las cadenas de televisión que transmiten estos encuentros también están obligadas a emitir el canto al inicio y al final.



Fue compuesto por el inglés Tony Britten, inspirado en la pieza 'Zadok, the priest' de Friedrich Händel. La versión original es una canción clásica que se usaba en Reino Unido para coronar a varios reyes como fue el caso de Jorge II.



Además fue el encargado de escribir la letra actual del himno en tres idiomas diferentes: alemán, inglés y francés. Estas son las lenguas oficiales de la UEFA.



Actualmente la interpretación del himno la realiza la Royal Philarmonic Orchestra y la voz es la de la Academy of Saint Martin.



La canción tiene dos estrofas, un estribillo y una duración de tres minutos. En la letra se habla sobre la hermandad de los países europeos y la importancia de los equipos que lleguen al certamen.



La letra en español

Como se había dicho antes, el himno está escrito en otros tres idiomas ajenos al español. En la traducción se muestra que la Champions League es una competición creada para que jueguen solamente los mejores. Esta es la letra:



Ellos son los mejores equipos, los mejores equipos, el evento principal.



Los maestros, los mejores, los grandes equipos, los campeones.



Una gran reunión, un gran evento deportivo, el evento principal.



Los maestros, los mejores, los grandes equipos, los campeones.



Los maestros, los mejores, los grandes equipos, los campeones.

La letra en su idioma original

Ceux sont les meilleurs equipes, Sie sind die aller besten Mannschaften, the main event.



Die Meister, Die Besten , les meilleurs equipes, the champions.



Une grande réunion Les grandes et les meilleurs! Eine groBe sportliche Veranstaltung

the main event: Ils sont les meilleurs Sie sind die Besten, These are the champions.



Die Meister, die Besten, les Grandes equipes, the champions.



Die Meister, die Besten, les Grandes equipes, the champions.

