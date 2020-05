El conmovedor pedido a Dios del hijo de Duván Zapata

Bérgamo, en Italia, ha sido una de las ciudades más golpeadas por el covid-19 . La cuarentena allí se extendió por más de dos meses y los ciudadanos apenas están volviendo a la normalidad. Allí vive el delantero colombiano Duván Zapata con su familia, su esposa y sus hijos.

Su hijo Dayton extraña Colombia, y así lo manifestó en una oración en la que le pide a Dios que lo deje venir al país. El video fue publicado por el propio Duván.



"Yo quiero ir a Colombia y mi mamá no me deja, pero tú me puedes dejar, con el corazón por favor... Te permito que hagas esto por mí, no voy a pelear más con mi hermana, te lo prometo. Estoy más tranquilo en Colombia... y te quiero", dice el pequeño.



Su papá, delantero del Atalanta, está a la espera de que se reactive la competencia en el Calcio italiano, y a que se define si finalmente se quedará allí o cambiará de equipo en el próximo mercado de fichajes.



DEPORTES