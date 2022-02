Hay un dicho popular que dice que ‘hijo de tigre sale pintado’ y este caso lo comprueba.



Cristiano Ronaldo Jr., hijo del legendario CR7, ya sigue los pasos futbolísticos de su padre: fue fichado por las ligas inferiores del Manchester United.



La noticia fue compartida por Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano y madre de algunos de sus hijos, quien publicó una foto en Instagram junto a todos los pequeños.

En la imagen se puede ver a Cristiano Jr. posando con la camiseta número 7 del Manchester United, la misma que utiliza su padre.



“Persiguiendo juntos nuestros sueños. Mamá os ama”, dice la publicación de Georgina.



Así las cosas, Cristiano Ronaldo Jr. será el nuevo fichaje oficial de las categorías inferiores del Manchester United.



El menor jugará en el mismo equipo en que su padre estuvo durante las temporadas 2003-2004 y 2008-2009, y en el equipo en el que juega hoy en día tras su salida del Real Madrid y posteriormente, de la Juventus.



Según el diario Marca, el mayor de los hijos de Ronaldo fue presentado junto a Gabriel, otra joven promesa del fútbol.



Ronaldo Jr., de 11 años, ya fue parte de las categorías inferiores de la Juventus en donde tuvo una participación destacada: 58 goles y 18 asistencias.



La percepción de ‘CR7’

En días pasados, la estrella del fútbol compartió una foto entrenando junto a su hijo. Las fotografías, en las que se ve a Ronaldo Jr. dominando el balón, estaban acompañadas del mensaje “presente y futuro”.



Según el diario Marca, Ronaldo habló en 2020 sobre el futuro de su hijo en este deporte: “Veremos si es futbolista, a veces bebe Coca-Cola y come patatas fritas y sabe que no me gusta”.



“Para ser honesto, tiene potencial. Es un chico grande, es rápido, regatea bien. Pero eso no es nada. Se lo digo todo el tiempo. Esto necesita mucha dedicación, mucho trabajo duro”, agregó en aquella ocasión.



CR7 afirmó que, aunque le gustaría que su hijo fuera futbolista, no presionará nada para que su hijo se dedique a este deporte: “Él va a ser lo que quiera ser. Sea médico o cualquier otra cosa, quiero que piense que tiene que ser el mejor".



Tendencias EL TIEMPO

