Sus ojos son como dos perlas brillantes. La mirada es imponente, pero a la vez es una mirada alegre: una mirada conocida. Camina con paso firme, lleva una camiseta de fútbol morada que curiosamente no tiene el número 10, sino el 8. En la espalda dice Lucha. Avanza por el centro de Bogotá, en el parque Bicentenario, con un bolso colgado al hombro. La gente que la mira, si la mira, no imagina quién es, aunque sus rasgos, esos ojos como perlas, algo transmiten, cierta familiaridad. Al fin, una joven se le acerca, le dice que su papá fue su máximo ídolo, y ella sonríe, y sí, es la misma sonrisa del 'Rey' Pelé.

​

(Fútbol: ranking de los 10 mejores jugadores de la historia del deporte rey)

Kely Christina Nascimento, la hija mayor de Pelé, y quien vive en Nueva York, está de visita en Colombia para promover la campaña Somos equidad, un movimiento que busca amplificar y reconocer el rol de la mujer en el fútbol. Ella, que es activista defensora del fútbol femenino, conferencista, cantante y compositora, es la imagen de una exposición itinerante llamada 'En las canchas: Mil mujeres, mil historias'. Kely, con su bolso al hombro, recorre la exposición, se le nota alegre mientras mira las fotos estampadas sobre tela de mujeres en el fútbol.



De eso es de lo que más le gusta hablar, de la campaña, de las mujeres, pero sospecha que las preguntas que la esperan serán, inevitablemente, sobre Pelé. Quizà por eso parece algo prevenida, como deben prevenirse los que son familiares de ídolos tan grandes. Y sin embargo, la primera pregunta la toma por sorpresa.



—¿Cómo fue Pelé papá?

—¿Pelé cómo papá? —dice, y abre mucho sus ojos, su expresión es de una llamativa sorpresa.

—Sí, el Pelé padre...

Kely medita su respuesta un par de segundos, y no es porque no le salgan las palabras o porque su español sea defectuoso —ella dice que habla portuñol—. Es porque quizá la frase le sale desde el fondo del corazón, honesta:

—¡Como papá Pelé fue el mejor jugador de fútbol del mundo —dice y suelta una sonora carcajada— Es que era muy lindo, pero no podía estar presente.

Kely, hija de Pelé, de visita en Bogotá.

Kely es de buen semblante. Cada palabra viene acompañada de una sonrisa contagiosa. Debe estar acostumbrada a hablar de Pelé, su papá, al que acompaño durante sus últimos días de vida antes d su fallecimiento el 29 de diciembre de 2022. Fue ella quien estuvo a su lado en ese fatal diciembre. Fue ella quien le informó al mundo cada detalle, cómo avanzaba la enfermedad (cáncer de colón), los altibajos y finalmente la muerte…

Habla la hija de Pelé

Debe ser este un año diferente para la familia Pelé…

Sí, es diferente, pero la verdad los últimos meses han sido de muchos homenajes, tantos, que no ha habido tiempo para parar, parece que hubiera sido el mes pasado. Va a ir disminuyendo con el tiempo. Pero ahora estamos en una integración de muchos homenajes...

¿Es como si Pele aún estuviera aquí?

No, es un tiempo de pensarlo mucho, pero no, porque no está aquí.



Estuvo usted muy cerca de él en los momentos finales informándole al mundo cada novedad de la salud de Pelé hasta su muerte...

Sí, porque notamos desde un año atrás que cuando no mostrábamos se creaba presión y mucha especulación, que ya murió y no nos dicen... pensamos que era mejor compartir la información. Para nosotros fue gratificante porque recibíamos todas esas energías del mundo, fue un placer ver cómo lo amaban tanto y estaban pendientes de lo que estaba aconteciendo.



¿Cómo recibía esa energía?

Fue muy bueno, con mucha cantidad de energía y la preocupación de todos.

Kely, la hija de Pelé, en Bogotá en exposición Somos Equidad.

En sus memorias Pelé dice que la paternidad fue una revelación para él, y cuenta que cuando tenía un descontento con el fútbol o un mal juego, era una satisfacción llegar a casa y jugar con usted, que era muy pequeña... ¿Qué opina?

¿Ah, sí ? Je je je. ¿De verdad…? Sí, sí, los niños hacen eso, ja, ja. Es bueno saber.



¿Cómo era esa relación?

Yo era muy niña, él se retira cuando yo tenía 10 años. Pero tengo mucha memoria del Cosmos (club de Estados Unidos). Porque en Brasil había una dictadura militar y no podíamos ir al campo. No podíamos salir mucho, mi papá no tenía una cultura de fama como tiene ahora. Fue una etapa interesante, pero yo era muy chiquita.



¿Cómo era él en familia?

Todos hemos sido muy cercanos, los hermanos, mi mamá, somos una familia unida. Siempre bien juntos.



¿Cómo se comportaba Pelé en casa?

Normal… cariñoso, mucho; siempre cariñoso y muy divertido.

¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene con Pelé?

Cosmos. Es lo que más recuerdo, fue la primera vez que pudimos estar en el campo de fútbol con ellos, en los entrenos, mi hermano jugando cartas en la cancha mientras mi papá entrenaba, era diferente porque no habíamos salido del país.

Exposición Somos Equidad en Bogotá.



¿Qué fue lo mejor que le dio Pelé?

Todo me lo dio je je je.



La muerte de Pelé llega justo en fin de año, ¿eso hizo aún más difícil de asimilar por la época?

No, no diferenciábamos. Era fuerte sin importar qué época del año fuera.



¿Para el mundo qué significa el 'Rey' pele?

Representa conexión con las personas porque todos lo conocen. Es una tela de reflexión, para todos significa algo diferente, tienen su memoria asociada con Pelé, de sus hijos o su primer amor, su primer empelo… Creo que las personas famosas son así, representan para cada uno lo que necesitamos.



¿Pelé siempre estuvo muy pendiente de la Selección Brasil..., como en el Mundial?

Sí. Vimos uno o dos partidos del Mundial... Siempre estaba feliz y amaba a Brasil. Siempre estaba pendiente. Le gustaba mucho.



¿Qué representa Pelé para Brasil?

¡Representa tres copas del mundo, ja ja ja, tres Jules Rimet!



Pero han cambiado los tiempos...

Sí, ahora son cinco je je je.

¿Le gustaba Colombia?

Creo que sí, le gustaban los colombianos, son muy parecidos con los brasileños.

Pelé y su mamá.

¿Finalmente, qué se quiere lograr con esta campaña Somos equidad?

La campaña quiere transmitir que debemos conseguir la igualdad o al menos trabajar por ello. El papel en el fútbol es el papel en la sociedad, otro espacio que se decidido que no es para mujeres y ahora tenemos que luchar para participar. El deporte más practicado del mundo es una excelente herramientas para mostrar las desigualdades en la sociedad... Es la colaboración radical que necesitamos para mover más rápido la equidad de género.

¿Cuál es su mensaje para las mujeres colombianas?

Cuenten sus historias, no paren de intentar hacer lo que quieren. Colaboren unas con otras. Solo unidas vamos a conseguir aumentar este movimiento.

Exposición en Bogotá

La exposición itinerante 'En las canchas: mil mujeres, mil historias' estará disponible de manera gratuita en el parque Bicentenario de Bogotá hasta este sábado 8 de julio. Narra con fotografía sel papel de las mujeres en el fútbol.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

