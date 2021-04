En Alemania suspenden partidos por contagios de covid-19 en un equipo

Debido a los contagios de coronavirus en el Herta de Berlin, los próximos tres partidos del equipo fueron suspendidos en el torneo de Alemania.

Un jugador, el técnico y su asistente están aislados y con buena salud, por lo que la escuadra no jugará durante los próximas fechas.



Según la prensa de ese país, los dirigentes tomaron la decisión de aislar a todo el plantel, pues los contagiados tuvieron contacto con los demás integrantes del grupo.



Herta y todo el grupo entró en cuarentena y no tendrán actividades durante los próximos 14 días.



El club informó que luego de cumplirse ese tiempo el grupo volverá a la normalidad, si es que no existen riesgos de contagio.



