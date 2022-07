Deportes Tolima llegó ilusionado y se fue humillado del Maracaná, donde Flamengo lo goleó 7-1 para propinar la peor derrota del fútbol colombiano en toda la historia de la Copa Libertadores.

Fue el segundo golpe en menos de 15 días para el Tolima y para su técnico, Hernán Torres, que venía de perder la final de la Liga contra Atlético Nacional, con un gol de Jarlan Barrera en el minuto 90.



Torres, resignado, compareció a la rueda de prensa en el Maracaná y reconoció dos cosas: primero, la superioridad de Flamengo, y segundo, las dificultades para armar la nómina por diversas lesiones.

Torres habló de ausencias que pesaron en la Copa

“No tenemos la nómina. Ustedes saben los jugadores que tenemos lesionados, eso es lo que tenemos y eso es lo que pusimos, no tenemos más jugadores, nos bandeamos con ellos”, explicó el DT. “Cuando no salen las cosas, nos superaron: a ellos no se les puede dar ventajas ni espacios porque nos superan como nos superaron”, agregó.



Torres reconoció, además, que Tolima tuvo un partido muy flojo, en el que Flamengo lo superó con mucha autoridad.

Flamengo vs. Tolima Foto: Mauro Pimentel. AFP



“Fuimos muy imprecisos, perdíamos la pelota y cada contragolpe de ellos era gol, sobre todo en el segundo tiempo. Ellos fueron muy rápídos, atacaron a dos toques y fueron contundentes. A pesar de las dificultades, la tuvimos para meterla y no la metimos”, aseguró Torres.



El técnico del Tolima, que venía de ganar dos partidos seguidos en Brasil, contra América MG y Atlético Mineiro, no quiso comparar el juego del miércoles con esos encuentros. “Lo de Mineiro fue diferente, todos los partidos son diferentes, ese es el futbol y ese es el juego”, señaló.

¿Flamengo es candidato para ganar la Copa?



Sobre las opciones de Flamengo para ganar la Libertadores, Torres opinó: “Flamengo siempre es uno de los candidatos. Lo que presentó hoy (miércoles) fue muy bueno y nosotros se la facilitamos para que hicieran lo que hicieron, fueron contundentes, cada opción de gol la metieron, son desequilibrantes, se conocen de memoria, juegan a uno y a dos toques y cada que la perdíamos era gol, no tuvimos equilibro para controlar el ataque y por eso se dio el resultado”.



A Torres no le preguntaron por una posible salida del Tolima tras los dos golpes que sufrió en las últimas semanas.



DEPORTES