El entrenador de la selección de Honduras, el colombiano Hernán Darío Gómez, trabaja con los 18 jugadores que convocó para el partido amistoso del próximo 16 de enero contra Colombia en la ciudad estadounidense de Fort Lauderdale.

La Federación Nacional Autónoma de Fútbol (Fenafuth) informó de que entre los llamados por Gómez no figura ningún jugador que milita en equipos extranjeros. El seleccionador de los "catrachos" comenzará un microciclo de preparación.



Tras ocho partidos del octogonal de la Concacaf disputados en 2021, Honduras cerró en el último lugar con tres puntos, saldo de tres empates y cinco derrotas.

Para Gómez los amistosos no existen

Gómez es el cuarto entrenador colombiano que dirige a Honduras, desde las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010, entonces con Reinaldo Rueda, actual seleccionador de Colombia, a quien le siguió Luis Fernández Suárez, para Brasil 2014.

‘Bolillo’ habló del juego, dijo que no era un amistoso, que nadie puede calificar un encuentro de esta índole.



"Estamos trabajando para el partido con Colombia, porque es serio. Porque la gente dice 'partido amistoso', no, no hay, no hay partido amistoso. La selección todos los partidos son serios", dijo el DT colombiano.



Su plan es clarísimo: "colectivamente, nada, pero individualmente si quiero ver cómo reaccionan los muchachos que traje".



Finalmente, Gómez dejó una queja: "Honduras juega mejor afuera y juega mejor afuera porque hay mejores canchas, las canchas de Honduras son malas".



Deportes