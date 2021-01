Bolillo Gómez le da espaldarazo a Rueda en la Selección

Mientras se anuncia la designación de Reinaldo Rueda como DT de la Selección Colombia, el que se pronuncio fue el técnico Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, extécnico de la Selección y que ahora comanda al Independiente Medellín.

Bolillo elogió a Rueda y aseguró que es la mejor opción para el seleccionado colombiano, tras la salida de Carlos Queiroz.



"La llegada de Reinaldo, es el momento del técnico con mejor nombre que hay en Colombia. Ha tenido dificultades en Chile y no estaba cómodo allá y no estaba bien. Esperemos que aquí le cambie la vida", dijo el exestratega de la Selección Colombia.



EL técnico antioqueño señaló que Rueda no estará solo, pues está seguro que contará con todo el apoyo del país.



"Es el técnico más nombrado para dirigir la Selección Colombia. Va a recibir el apoyo de todo el mundo porque es un gran profesional, es una gran persona y es un hombre que ha sacado cosas importantes en su profesión y su carrera", dijo.

Bolillo también habló de las derrotas sufridas en la doble fecha de eliminatoria, manifestando su 'dolor' por los nueve goles que encajó el equipo contra Ecuador y Uruguay.



"Yo por dentro decía con esos nueve goles en dos partidos, no puede ser. El 6-1 de Ecuador para mí fue como cuando se murió Diego Maradona. Para los que amamos el fútbol como que se muriera un familiar, esa derrota me dolió por dentro", finalizó.





