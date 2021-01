La dura crítica del Bolillo Gómez al fútbol colombiano

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, técnico del Medellín, habló con mucha franqueza este lunes, y criticó la mentalidad y la formación de los futbolistas colombianos.

Bolillo se refirió a falencias en la formación de los futbolistas y lo que encontró en el Medellín. "Yo llegué al Medellín y vi jugadores que no conocen nadie, que no han jugado, ganan un platal, salen con Louis Vuitton, sus gafas, su pelito amarillo, su pintica y llaman la atención, pero afuera de la cancha. Entonces ¿para dónde vamos? ¿qué está pasando acá?", dijo.



Agregó: "En el Medellín hay profesionales que mandaban a los menores y son figuras sin jugar. Por ahí falla el fútbol. En las menores no se trabaja bien. La cabeza está en otro lado, en echar pinta. Piensan es en Europa, ¿y a qué si estás en obra negra? Estamos apresurados. Equivocados y apresurados, en formación. Nosotros no estamos para quedar campeones del mundo todavía", dijo Bolillo en ESPN Colombia.



Además, se refirió al desempeño de los entrenadores en Colombia respecto a su formación vs. el desempeño de sus equipos en la cancha.



"Formar la personas, que piensen bien. Personas estructuradas. El fútbol colombiano tiene grandes preparadores físicos y técnicos estudiados, pero nos falta para que un técnico de esos muestre trabajo en la cancha. El día del partido tengo que mostrar mi estilo, mi idea. Los futbolistas no están bien preparados como personas", dijo el DT.

Por otro lado, Bolillo analizó la derrota de Colombia contra Ecuador en la pasada fecha de la eliminatoria al Mundial. Criticó con vehemencia la planificación de ese partido.



"¿Quien planificó la ida a Quito, cómo fue, por qué de Barranquilla no pasar por Bogotá. ¿Por qué viajaron 2 días antes y no el día del partido o la noche anterior?", cuestionó el entrenador.



Agregó, sobre el trabajo de Carlos Queiroz: "Queiroz es muy buen técnico, pero para dirigir selecciones tiene que dirigir en el país, conocer el torneo, los jugadores saber como piensan los bogotanos caleños, antioqueños costeños. No es solo juntar jugadores y listo. Un porcentaje alto es ser un buen líder".

Escuchen las reflexiones de 'Bolillo' sobre la mentalidad del futbolista colombiano. ¿Concuerdas con la postura del entrenador? Te leemos con el #ESPNFColombia pic.twitter.com/TXUbFN2QPL — ESPN Colombia (@ESPNColombia) January 25, 2021

