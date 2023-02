Matías Messi, hermano de Lionel Messi, habló en el canal de Twitch ‘Labajada10′, de su hijo Tomás, sobre el posible regreso del capitán de la Selección Argentina al club Barcelona. Sus declaraciones resultaron explosivas y ya repercutieron en el mundo del fútbol español.



En el chat le preguntaron si Messi volvería a Barcelona, que significó durante muchos años su casa, y el hermano de Messi respondió con una anécdota personal reflejando su opinión sobre el asunto, con algunas frases impactantes.



(Lea también: Exjugador del PSG, durísimo con Lionel Messi: ‘Extensión de contrato es una m…’).

“Tengo un recorte pegado del diario Sport, de Barcelona, que dice ‘Messi debería volver a Barcelona’ y yo subtitulé ‘jajaja no vamos a volver a Barcelona’ y si volvemos, vamos a hacer una buena limpieza, entre otras echar a Joan Laporta, un desagradecido”. Una tajante declaración de intenciones sobre lo que podría ser el futuro del futbolista.



“La gente debería haber salido a hacer una marcha para que se vaya Laporta y se quede Messi”, disparó también en el canal de Twitch, y agregó: “El museo del Barcelona, es el museo de Messi. Los españoles son unos traidores”.

"No vamos a volver a Barcelona. Y si lo hacemos, vamos a hacer una buena limpieza. Entre ellos, echar a Joan Laporta. Un desagradecido, con todo lo que le dio Messi a Barcelona..."



- Matías Messi, hermano de Leo.pic.twitter.com/ILdX400DN7 — Pablo Giralt (@giraltpablo) February 8, 2023

En el chat también se le preguntó por si prefería a Gavi o Pedri, y Matías Messi fue también muy contundente: “No me gusta ninguno de los dos, pero si me tengo que quedar con uno me quedo con Gavi”.



(Puede leer: Dani Alves: la nueva declaración que podría agravar su caso).



Además, Matías Messi explicó que su madre le dijo una vez: “Le van a hacer lo mismo que con Ronaldinho”. Sus declaraciones no se quedaron ahí. El hermano del crack rosarino también habló de la rivalidad entre Barcelona y Real Madrid y ensalzó nuevamente la figura de Leo: “Barcelona se empezó a conocer a partir de Messi”.



Contactado por el diario Sport, el núcleo cercano a Lionel Messi manifestó que “la opinión de Matías es individual” y “no tiene porque coincidir con la de Leo ni con la de otros miembros de su familia o de su entorno”.



No en vano, lo que sí queda reflejado, según el entorno del futbolista, es que “las palabras de Matías dejan claro que la salida del Barça fue dolorosa y la herida muy profunda”.



(Le recomendamos: El Dibu Martínez es finalista del premio The Best al mejor arquero del año).



Cuando en noviembre del año pasado Joan Laporta fue consultado sobre una posible vuelta de Messi, el presidente de la entidad reconoció que el astro argentino no se fue de Barcelona de la mejor manera.



“Leo está jugando en un equipo y por respeto a él y al equipo donde juega no debo comentar estos temas”, aseguró el dirigente azulgrana, para luego hacerse cargo de la salida del crack: “No lo resolvimos bien. Yo me siento responsable de esto. Institucionalmente no lo resolví bien, pero institucionalmente no era fácil tampoco... Él sabe que Barcelona es su casa y lo queremos mucho”.

Aquella amarga despedida



Facebook Twitter Linkedin

Lionel Messi en la rueda de prensa de despedida. Foto: EFE/Andreu Dalmau

El 8 de agosto de 2021, Lionel Messi se despidió entre lágrimas de Barcelona. En aquella oportunidad, dijo: “Hice todo lo posible para quedarme, pero no se pudo. No tengo más nada que decir”, afirmó la 'Pulga'.



(Le puede interesar: Luto en el fútbol: muere jugador de 20 años tras convulsionar en pleno partido).



Luego, agregó: “estaba todo arreglado para seguir y a último momento no se pudo hacer por el tema de La Liga (el Fair Play Financiero)”. Y detalló: “El club no quería endeudarse más. No tengo nada para decirle a Tebas (Javier). Las veces que me lo crucé tuve un saludo cordial”.



Con respecto a las negociaciones con Barcelona, entonces fue contundente. “Después de las elecciones fui a comer con Laporta (Joan). Estaba convencido de que iba a continuar. Teníamos todo arreglado y no había problemas en el contrato. No tuve dudas y sabíamos lo que teníamos pensado hacer”, manifestó.



El atacante deslizó que “se dicen muchísimas cosas, pero no todas son verdades”. En tanto, añadió: “Había bajado mi ficha en un 50 por ciento y no me pidieron nada más. Así fue todo. Siempre fui transparente con el socio y nunca mentí. Me importaba era decirle la verdad a la gente que tanto medio”.



(No deje de leer: ¿Ronaldinho en la Kings League? El fichaje ‘bomba’ que quiere Ibai Llanos).



“Sin dudas es el momento más difícil de mi carrera”, expresó también en aquella recordada conferencia de prensa mientras concluían los Juegos Olímpicos de Tokio.



Y sobre otros momentos complicados en su extenso recorrido en el club, explicó: “Tuve muchas derrotas, pero al otro día volvía a entrenarme y a tener revancha. Esto es otra cosa. Es el final. No me quería ir y por eso la tristeza”.



LA NACIÓN (ARGENTINA) / GDA

Más noticias de Deportes