La modelo Joana Sanz sorprendió a todos este miércoles con una publicación en Instagram con la que confirmó su separación de Dani Alves, luego de que el futbolista brasileño fuese detenido por un delicado caso de supuesto abuso sexual hace ya más de un mes.



La todavía esposa del lateral, pues no se ha firmado oficialmente el divorcio, publicó una sentida carta hecha a mano en la que explicó su relación con Alves y dio a entender cómo llegó a tomar la decisión de "cerrar una etapa" al terminar su vínculo sentimental.



Ahora, cuando la misiva recorre el mundo, salió a flote la fuerte reacción de Ney Alves, hermano del investigado.





'La misma persona que te hace un gran bien es la misma que mañana te tirará al suelo'

"Les voy a dar un consejo, y es bueno incluso para mí. Nunca esperes consideración, reconocimiento ni lealtad de nadie. Tenemos que estar alerta, porque la misma persona que te hace un gran bien es la misma que mañana te tirará al suelo y te aplastará sin piedad", se escucha en un video publicado por Ney Alves en sus historias de Instagram.



La grabación, originalmente del artista Rony Kbuloso, ha sido interpretada como un claro mensaje contra Joana Sanz, tras su pedido de divorcio a Dani Alves.



"El hermano de Dani Alves arremete contra Joana Sanz tras su comunicado: "Nunca esperes lealtad de nadie", titula 'Informalia' su nota relacionada.

La carta de Joana Sanz

"Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, me impulsó a crecer, cariñoso, atento... me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos", empieza la carta.



"Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme. Esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo. Y joder, sí, soy increíble. Porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel y humana. Tan humana que, a pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado", prosigue el documento de Sanz.



“Me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15", concluye.

