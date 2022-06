Este viernes volvió a ser noticia el difícil estado en el que se encuentra el exfutbolista Henry Viáfara, defensor central que en su momento brilló con el América de Cali e hizo parte de la Selección Colombia. Esto, durante los años ochenta.



Un video del periodista Jaime Dinas recordó que el otrora jugador permanece prácticamente en la indigencia después de varios años luchando contra una adicción a las drogas y una vida precaria después de su retiro deportivo.



Al igual que Viáfara han sido varias las estrellas del fútbol internacional que, lamentablemente, han llegado a vivir en la miseria. Algunas terminaron en ella, otras pudieron resurgir.

Henry Viáfara

Foto: Facebook Henry Roberto Viáfara Posu

En una entrevista con 'El País', de Cali, Viáfara había manifestado en 2014 que vivía una dura situación en la que dependía del apoyo que le diera la gente.



"Desde hace unos años estoy viviendo con mi mamá en Villarrica, pero todo se vino abajo cuando me separé de mi esposa. Hubo muchas decepciones y después, con la mala suerte, caí en la drogadicción. Ese fue el punto final. Después, cuando me retiré del fútbol, llegó un momento en que me sobraba demasiado tiempo, no tenía nada que hacer y ya me iba para una finca, para otro lado, con los amigos, la rumba... De una persona que era juiciosa a llegar a ser un vago después, cualquiera se enloquece. Cuando me di cuenta de todo, ya estaba en lo profundo del vicio, no había nada que hacer", dijo en ese entonces.



Para la época, Viáfara dijo que residía en Puerto Tejada (Cauca) y no tenía una situación estable.



"Camino las calles pa’rriba y pa’bajo. Algunas veces le colaboro al Notario con alguna vuelta y él me da para la comida. También me rebusco descargando los carros de gaseosas", dijo en 2014.



Ahora, según se ha sabido, parece que Viáfara vive en Dosquebradas, Risaralda, en un estado de indigencia.



George Best

Foto: Archivo EL TIEMPO

George Best, que comenzó su carrera en 1963 en el Manchester United, es considerado uno de los mejores futbolistas británicos. El Balón de Oro de 1968 tuvo una vida llena de problemas a causa de las drogas y el alcohol: estuvo tres meses en la cárcel y recibió un trasplante de hígado, entre otras cosas. El 'Quinto Beatle', como era llamado, gastó su fortuna en fiestas, mujeres, vehículos, drogas y alcohol. Cinco días antes de morir, el 20 de noviembre de 2005, Best les dio un mensaje y consejo a sus seguidores: "No mueran como yo". Falleció a causa del consumo excesivo de alcohol.

Paul Gascoigne

'Gazza' llegó a tener dos videojuegos inspirados en su figura. Pero su vida superó su 'trama'. Foto: AFP, @paul_gascoigne8

Gascoige es un exjugador inglés considerado uno de los mejores centrocampistas de los años 90 en el fútbol británico. Comenzó en el Newcastle United y luego jugó para el Tottenham Hotspur, SS Lazio y el Glasgow Rangers. El consumo de alcohol y drogas siempre estuvo presente en su carrera, sin embargo, se volvió más recurrente cuando fue traspasado a la Lazio y luego, cuando se retiró en el año de 2004. Varios medios afirman que hasta la fecha se ha gastado más de 17 millones de euros en clínicas de desintoxicación (suma de dinero que ganó a lo largo de su carrera).



Garrincha

Garrincha (der.), que actuaba como extremo derecho y desarrolló casi toda su carrera en el Botafogo de Río de Janeiro, ganó los Mundiales de 1958 y 1962 con la selección brasileña. Foto: Archivo / ETCE

Manuel Francisco dos Santos, más conocido como Garrincha, fue un futbolista brasileño considerado uno de los máximos representantes de este deporte en el mundo. Junto a Pelé, se convirtió en el jugador más querido de los brasileños, quienes lo apodaron 'La alegría del pueblo'. Fue clave en los dos primeros títulos mundiales de Brasil: 1958 y 1962. Falleció el 20 de enero de 1983, con tan solo 49 años y en la pobreza extrema, a causa de una cirrosis hepática. Era adicto al alcohol y al tabaco desde temprana edad.

Aílton

Aílton (izq.) Foto: Torsten Silz / AFP

Aílton Gonçalves da Silva es un exfutbolista brasileño recordado por ser el máximo goleador de la Liga Bundesliga en el 2004. Además de ello, fue en su momento el traspaso más caro de la historia del club alemán Werder Bremen, por el que se pagaron 5,2 millones de euros a los Tigres de Monterrey. Según la revista 'Sport Bild', Aílton gastó cerca de 100.000 euros al mes en solo ropa. Ahora, a sus 48 años, está en la bancarrota.

Jean-Marc Bosman

El belga Jean-Marc Bosman, conocido por denunciar las restricciones en los traspasos de los jugadores de los clubes en Europa, lo cual desencadenó en el caso Bosman, también despilfarró en excesos y alcohol toda su fortuna. Además, perdió los más de 200.000 euros que recibió como indemnización por el juicio que lo hizo famoso. En 2013 estuvo un año en la cárcel por agredir a su pareja y a su hija.

