Héctor Cárdenas y su gran conclusión a la debacle de la Selección Colombia 

Venezuela derrotó este lunes por 0-1 a la eliminada Colombia y sumó cinco puntos, a dos de Ecuador que ya cumplió con todos sus partidos, y puede clasificar al cuadrangular final con una victoria ante Brasil, en la última fecha del Grupo A del Preolímpico Sudamericano.

Los dirigidos por el entrenador Ricardo Valiño entraron enfocados en lograr la victoria desde el vamos en el Estadio Nacional Brígido Iriarte, entusiasmados con la victoria de Brasil sobre Ecuador por 2-1 en el primer partido de esta cuarta fecha de la zona que dejó a La Tri con siete puntos, segundo en la zona pero con su fecha de descanso en la próxima jornada.



Fue así como en el minuto 33 el jugador de la Vinotinto Jovanny David Bolívar anotó de cabeza el único gol del partido.



Héctor Cárdenas, DT de Colombia, habló al final del partido y concluyó que a su equipo le falta gol, el gran pecado de esta selección, que lleva tres partidos sin sumar y sin anotar.



"Valorar y resaltar la intervención del guardameta, porque las dos situaciones más claras, el remate de Óscar Perea lo desvía de buena forma, buscamos e intentamos por todos los caminos y no tuvimos la claridad para buscar ese último pase que dejara mucho más claros a nuestros delanteros”, señaló Cárdenas.



“La nómina que confeccionamos inicialmente, que tuvo su primer encuentro el 3 de enero, tuvo infortunadamente tres cambios, pero se sumaron jugadores que venían en el proceso y conocían lo que se hacía. No es de la condición de los jugadores, ni el talento, porque hasta ahora hemos intentado y lo seguiremos haciendo, hay un buen material de jugadores de cara al futuro no muy lejano de la selección nacional. Vamos a competir hasta último momento, queremos mejorar mucho más la presencia en la competencia, pero a través del gol, que es lo único que nos hace falta”, agregó el DT.

Colombia vs. Venezuela.

Cárdenas aguanta críticas por el mal rendimiento del equipo y por su eliminación prematura del torneo Preolímpico.



“Creo que los jugadores que tenemos y la manera en como fuimos encarando el partido, con una base de jugadores del presente mundial y sudamericano, estuvieron acá. Han competido como corresponde, el fútbol es así, cuando estas para ganar surgen situaciones claras, otras que ni se esperan”.



Finalmente, Cárdenas dijo: “Nunca lo sufrimos porque gran parte del partido se jugó en campo de rival, no tengo que recriminar, ni decir que hay retroceso, por el contrario hay un buen trabajo que se ha mostrado. A veces los procesos son eso, conseguir títulos y clasificar, pero también la reserva de la Selección Colombia de mayores”.



