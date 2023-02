La Selección Colombia sub-20 acaba de terminar su participación en el Sudamericano, el pasado domingo, con cupos al Mundial de la categoría y a los Juegos Panamericanos. Ahora, el DT Héctor Cárdenas empezará a preparar la disputa de esa Copa del Mundo que arranca en mayo en Indonesia.

Una de las polémicas que ha enfrentado el DT Cárdenas en el seleccionado se dio por cuenta de la ausencia en a convocatoria para el Sudamericano del delantero Tomás Ángel, de Atlético Nacional.



Tomás fue la gran ausencia del listado, al no ser tenido en cuenta, pese a que durante el proceso preparatorio para el torneo era pieza clave.



En su momento el delantero, hijo del exfutbolista Juan Pablo Ángel, se mostró sorprendido por su no llamado al seleccionado.



El argumento inicial del DT fue que Ángel no gozaba de continuidad en el club verdolaga, donde efectivamente dejó de tener participación en el anterior semestre.

¿Había problemas?

Tomás Ángel anotó doblete para Nacional en la Superliga.

Pues este viernes se alborotó el tema otra vez, primero, por cuenta de los dos goles que hizo Ángel para ayudar a Nacional a ganar el título de la Superliga contra Pereira, en la noche del jueves.



Y segundo, por las declaraciones que dio el propio Cárdenas en las que desliza que el delantero tendría problemas de convivencia en el equipo sub-20.



En declaraciones al programa 'Planeta Fútbol' de Antena 2, Cárdenas dijo que desea que Tomás Ángel "tenga muchas más de esas presentaciones porque no solo va a ser visible para Nacional sino para la Selección", lo que deja ver que lo tendría en su radar de cara al Mundial.



Pero luego, comentó que le recomendaba al jugador mejorar la relación con sus compañeros de la Selección Colombia, porque "manejamos seres humanos que tienen emociones y sentimientos... es importante fortalecer los lazos de amistad", dijo el DT en declaraciones reproducidas por Antena 2 en su página web.



Sus palabras dejan en el aire el interrogante sobre si su ausencia en el Sudamericano fue por una mala convivencia al interior del equipo.



