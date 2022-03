Está por cumplirse un mes de la ofensiva militar rusa en Ucrania y las grandes figuras del deporte global siguen dando de qué hablar con sus reacciones al desarrollo del conflicto.



(Además: Boca Juniors se salvó de protagonizar una tragedia por accidente aéreo)



Mientras la mayoría de hombres ucranianos han optado por alistarse en el ejército y combatir en la guerra, los deportistas de otros países emiten sus juicios sobre la cruda realidad que ha cobrado la vida de cientos de civiles en Ucrania.

Héctor Bellerín, futbolista del Real Betis, con pasado en la Selección de España, fue uno de los últimos en manifestarse. Su opinión, de entrada, se aleja de la tendencia mayoritaria pues, a su juicio, le parecen "muy racistas" y "poco empáticas" las condenas deportivas a Rusia en las disciplinas internacionales.



(No deje de leer: ¿El gol más absurdo del mundo? Vea el video de Estados Unidos que es viral).

La postura de Héctor Bellerín

Facebook Twitter Linkedin

Héctor Bellerín, lateral de España. Foto: Capturas de pantalla

“Me parece bastante duro ver que nos está interesando esta guerra y ha habido muchas otras guerras que no nos han interesado. No sé si es porque ellos se parecen más a nosotros o porque es un conflicto que nos puede afectar más a nivel económico o de refugiados, pero las guerras de Palestina, Yemen e Irak han estado silenciadas. Nadie ha hablado de ellas”, comentó de entrada el futbolista español en diálogo con los creadores de la popular página 'La Media Inglesa'.



“Ahora, que Rusia no juegue el Mundial o lo que sea, pero antes otros países lo han estado haciendo durante muchísimos años y hemos hecho la 'vista gorda'... Me parece duro el que solo se le de importancia a estas cosas y que haya esta narrativa a nivel de prensa”, añadió.



El exjugador del Arsenal, de Inglaterra, dijo que lo que está pasando (la condena general a Rusia en todos los ámbitos) le parece “muy racista y poco empático” porque “se están perdiendo más vidas en otros conflictos y solo se le están dando importancia a los que tenemos cerca”.

Que un futbolista de primer nivel diga esto, a parte de ser tremendamente valiente, sobre todo, es alentador. pic.twitter.com/FxFKGzNlVB — Haritz Aranburu Larrondo (@AranburuHaritz) March 22, 2022

En la entrevista completa, Bellerín aprovechó para dejar un mensaje de unión global: “Todos somos personas y hay mucha gente sufriendo, todos merecen nuestro apoyo y yo desde la sombra he estado apoyando todo lo que he podido, no solo a Ucrania si no también a todos los demás conflictos y personas que los están pasando mal”.

DEPORTES