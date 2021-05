Dueño de equipo hizo debutar a su hijo, de 126 kilos, en el fútbol

Hongyi Huang, técnico del Zibo Cuju FC de la segunda división del fútbol chino, se vio obligado a sumar a su equipo de jugadores al hijo de He Shihua, actual dueño de la escuadra.



El joven pesa 126 kilos, por tanto, no tiene la condición física de un jugador profesional que aumente posibilidades al equipo de salir de la mala racha que atraviesan. Después de cinco fechas disputadas, el conjunto acumula apenas un punto y solo ha marcado dos goles, por los 10 que ha recibido.



Ante la imposición de He Shihua, el técnico no tuvo otra opción que asignarle al joven las tareas de tirar todos los penaltis, faltas y saques de esquina del equipo durante el encuentro ocurrido el pasado fin de semana.



Aquí un claro ejemplo del que con su plata hace lo que quiere: el empresario He-Shiua compró el Zibo Cuju de la segunda categoría de China y obligó al DT a poner a jugar a su hijo de titular. Será que el pibe tiene talento. pic.twitter.com/E8EjIldAoT — Cabina Sports (@CabinaSports_) May 18, 2021

Esta singular situación llamó la atención de los fanáticos del fútbol a nivel mundial, pues si bien el excéntrico pedido del dueño del equipo se puede asimilar a otras ocurridas en el pasado, no se había conocido, en el fútbol profesional, la petición de adicionar a la plantilla a una persona que no tuviese el estado físico que exige este deporte.



He Shihua, de 35 años, adquirió al equipo y lo salvó de la bancarrota, sin embargo, el multimillonario dio ciertas condiciones a los antiguos directivos para poderse posicionar como el dueño.



Esto pasa en pleno siglo XXI: hace unos días He Shihua, dueño del Zibo Cuju (2ª división china), bajó del palco a debutar porque al comprar el club incluyó que él debía estar en plantilla y lucir el 10. Y en el último partido obligó al técnico a sacar a su hijo, de 126 kg🤨😳😖 pic.twitter.com/jGYcsqHS2p — Manu Heredia (@ManuHeredia21) May 18, 2021

Uno de los pedidos fue que se le incluyera como jugador, es decir, Shihua hace parte del equipo, su nombre aparece como integrante del plantel y es el poseedor de la casaca número 10, aunque muy pocas veces asiste al campo de juego.



El pasado 4 de mayo ingresó cuando restaban siete minutos para el final del partido que estaba 0 - 0 ante el Sichuan Jiuniu, equipo propiedad del grupo City Football Group (dueños del Manchester City).



Aquel partido fue su debut y, aunque no tuvo la oportunidad de tocar la pelota, fue parte del encuentro que les terminó por dar el único empate que tienen hasta el momento.



